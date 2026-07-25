Yıllar sonra yolları asfaltlandı

Habertürk Gündem - 23 Temmuz 2026 (Yeni Parti İlk Seçimde Ne Yapar?)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e destek mi verdi? CHP'den 94 vekil Yeni Parti'ye geçerse hazine yardımı nasıl bölünebilir? Siyasetin finansmanı nasıl olmalı? CHP'nin "parası" paylaşılacak mı? Hazine partilere para vermeli mi? CHP ana muhalefetten düşecek mi? Yeni parti artık ana muhale... Daha Fazla Göster MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e destek mi verdi? CHP'den 94 vekil Yeni Parti'ye geçerse hazine yardımı nasıl bölünebilir? Siyasetin finansmanı nasıl olmalı? CHP'nin "parası" paylaşılacak mı? Hazine partilere para vermeli mi? CHP ana muhalefetten düşecek mi? Yeni parti artık ana muhalefet mi? Yargıtay Butlan'ı bozarsa ne olur? CHP'de arınma süreci bitti mi? Yeni Parti seçimde ne yapar? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör, Akademisyen Doç. Dr. Mustafa Çağatay Aslan, Siyaset Bilimci - Gazeteci Dr. Sezin Öney, Gazeteci - Yazar Gürbüz Evren, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç yanıtladı. Daha Az Göster