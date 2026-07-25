Yıllar sonra yolları asfaltlandı

Suruç'un sınır hattındaki mahalleler yıllar sonra asfaltlandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez sathi asfalt hizmeti aldığını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Suruç ilçesinin sınırın sıfır noktasında bulunan Dikmetaş, Aşağı Uylum, Dolaş, Çığlı, Çağlak, Arıbal ve Altınten mahallelerinde yürüttüğü 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı.
İHA'nın haberine göre, yıllardır tozlu ve bozuk yollar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan bölge sakinleri, tamamlanan çalışmayla birlikte modern ve güvenli yollara kavuştu.
Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde bölgenin 50 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez sathi asfalt hizmetiyle buluştuğunu ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.
Çengelli Mahalle Muhtarı Ali Kınacı, "50 yılı aşkın sürenin ardından bölge ilk kez asfalt hizmeti aldı. Çağlak, Arıbal, Altınten ve Opuz mezralarını birbirine bağlayan bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yıllardır beklediğimiz asfaltla buluştuk" dedi.
Bölge sakinleri, yapılan asfalt çalışması ile ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade etti.