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        Haberler Gündem Politika Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti

        Yılmaz Büyükerşen, CHP’den istifa etti

        Önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti.

        Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

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