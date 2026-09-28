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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! 24 gün sonra hayatını kaybetti!

        Yine kadın cinayeti! 24 gün sonra hayatını kaybetti!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Sakarya'da meydana gelen olayda, kocası tarafından bıçakla yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Yine kadın cinayeti! 24 gün sonra hayatını kaybetti!

        Sakarya'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Akyazı ilçesinde 4 Eylül'de tartıştığı kocası Ö.A. (50) tarafından bıçakla yaralanan Betül A. (50) tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Betül A'nın cenazesi, Akyazı Yağcılar Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Yağcılar Mahallesi'nde 4 Eylül'de çıkan tartışmada eşi Ö.A. tarafından bıçakla yaralanan Betül A. sağlık personelince hastaneye kaldırılmıştı. Jandarma tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

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