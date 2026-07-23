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        Zonguldak'ta denize girişler iki günlüğüne yasaklandı

        Zonguldak Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişleri iki günlüğüne yasakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
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        Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Zonguldak'ta günün erken saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

        Hava sıcaklığının 29 derecelerde seyrettiği kentte sıcaklık 9 derece birden düştü. 20 derecelerde seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 19 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        Karadeniz'de de zaman zaman boyu 2 metreyi bulan dalgalar ve olumsuz hava şartları sebebiyle Zonguldak Valiliği, iki gün boyunca denize girişleri yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla Valiliğimiz tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe ve 24 Temmuz 2026 Cuma günlerinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından belirtilen tarihte yasağa riayet etmeleri önemle rica olunur."

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