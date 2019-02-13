Güneş'in aktif müşteri sayısı 1,5 milyonu geçti

Güneş Sigorta; 2018 yılında Türkiye’nin her bölgesine yayılmış geniş acente, broker ve ana sermayedarı VakıfBank’ın banka ağıyla; prim üretimini bir önceki yıla oranla yüzde 15 artırarak 1 milyar 907 milyon liraya çıkardı. Türkiye çapına yayılan 1.418 acente, 97 broker ve 1.339 banka şube kanalı sayesinde ise, aktif müşteri sayısı 1,5 milyonu geçti. Güneş Sigorta’nın müşteri odaklı hizmet ve etkin dijitalleşme anlayışı çerçevesinde yeniden yapılanma süreçlerini tamamladığını belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “2018 yılında Türkiye’nin her yerinde hizmet veren acentelerimizin, brokerlerimizin ve ana sermayedarımız VakıfBank’ın gücüyle hedeflerimizi gerçekleştirdik, başarılı bir iş yılını daha geride bıraktık. 2019 yılında ise dengeli portföy, etkin ürün ve kampanya yönetimimizle acentelerimizi ve diğer dağıtım kanallarımızı destekleyecek, birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.
1.2 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEDİ
Güneş Sigorta’nın güçlü sermaye yapısı ve sigortacılık tecrübesiyle sigortalılarının her zaman yanında olduğunu belirten Benli sözlerine şöyle devam etti; “ 61 yılı aşkın süredir sigortalılarımızın değerlerini korumaya devam ederek, 2018 yılında 1 milyar 262 milyon TL fiili hasar ödemesi gerçekleştirdik. 2019 yılında da ülkemizdeki sigorta bilinirliğinin ve sigortalı sayısının artması için çalışmaya devam edecek, hedef kitlemizin sigortaya kolaylıkla ulaşabilmesi için acentelerimizi ve diğer dağıtım kanallarımızı hem ürünlerimiz hem de teknolojik yatırımlarımızla destekleyeceğiz.”
Güneş Sigorta’nın dağıtım kanallarına en iyi hizmeti sunan şirket olmak için sürekli olarak kendini yenilediğini belirten Benli; “Şirketimiz için sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı hizmet anlayışı olmazsa olmaz ilkelerdir. Günümüzün iş yapış prensiplerine ayak uyduran, kendini sürekli olarak yenileyen acente ve brokerlerimizle; geniş ürün gamımıza yenilerini ekleyerek birlikte büyümeye devam edeceğiz. 61 yıldır olduğu gibi bu yıl da acentelerimiz, brokerlerimiz ve banka kanalımızla önemli başarılara imza atarak, sigorta sektörünün değer yaratan şirketi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.
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