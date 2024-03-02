Güneşi Söndürmem Gerek'ten yeni yanıtım

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filminin vizyonu için geri sayım devam ediyor.

‘Güneşi Söndürmem Gerek’ten yeni tanıtım paylaşıldı. Yeni tanıtımda Umut (Serra Arıtürk) ve Kerem’in (Samet Kaan Kuyucu) tüm imkânsızlıklar içinde aşklarının peşinden gitmeleri görülüyor.

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Sky Films ve ASC Films ortak yapımıyla 29 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’in senaryosunu Doğukan Cantimur kaleme alırken, yönetmenliğini Hande Türkel üstlendi. Filmin kadrosunda genç oyuncular; Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor.

Ağustos ayında Kıbrıs’ta çekimleri tamamlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’te, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesi anlatılıyor.