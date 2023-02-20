Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Güney Koreli ünlüler yardım çağrısına devam ediyor

Güney Koreli ünlüler depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ülkenin prestijli ödül törenlerinden biri olan Circle Chart Music Awards’ta da depremzedelere yardım eli uzatılması adına çağrıda bulunuldu

Güney Koreli ünlüler yardım çağrısına devam ediyor
HABERTURK.COM

Güney Koreli ünlüler, Kahramanmaraş merkezli iki depremin hemen ardından Türkiye’ye taziyelerini sundu. Bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası yardım kuruluşlarını yüksek miktarlarda bağışta bulundu.

Güney Koreli ünlüler, her fırsatta taziyelerini sunmaya, depremzedeler için bağışta bulunulması için çağrı yapmaya devam ediyor.

Güney Kore’nin başkente Seul’da düzenlenen Circle Chart Music Awards adlı ödül töreninde de taziyeler sunulup, depremzedelere yardım eli uzatılması adına çağırılar yapıldı. Ülkenin ünlü oyuncularından Lee Je-Hoon, ödül töreninde yaptığı konuşmada "İyi misiniz? Nasıl olduğumuzu sorabilmek çok değerli bir şey. Geçenlerde Türkiye'den üzücü haberler duyduk. Depremde yıkılan tek şey binalar değildi. İnsanlar sevdiklerinin yasını tuttu, acı içinde ailelerinin dönüşünü bekledi.
Acıyı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Umarım acılarını kucaklayabiliriz ve birlikte iyileşmelerine yardımcı oluruz. Burada bize katılan hepiniz, umarım onlara umut vermişsinizdir" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremde 1.082 sinema salonu kapandı
MAGAZİN 1.082 salon kapandı
Duyunca şaşkınlık yaşayacaksınız! İşte Elazığlı olan ünlü isimler...
MAGAZİN Elazığlı ünlüler
Osman Kıvrak'tan ABD'de depremzedeler yararına konser - Deprem haberleri
MAGAZİN ABD'de yaşayan Türk viyola sanatçısından ...
Gelirleri depremzede çocuklar için bağışlanacak
MAGAZİN Gelirleri depremzede çocuklara
Dünyaca ünlü isimler deprem paylaşımı yapmadılar! Sosyal medyada binlerce eleştiri aldılar!
MAGAZİN O isimler deprem paylaşımı yapmadıkları için tepki ...
Ebru Gündeş: Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı unutabiliriz - Deprem haberleri
MAGAZİN "Ne rahat nefes alabiliriz ne de bu acıyı ...
Meryem Uzerli: O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık - Deprem haberleri
MAGAZİN "O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık"
Taha Duymaz'a 'CZN Burak'tan: Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin keşke! Merve Boluğur ile Ece Erken'den de mesajlar - Taha Duymaz son dakika haberleri
MAGAZİN "Herkesin seni ne kadar çok sevdiğini görseydin ...
Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı! "Çok üzgünüm"
MAGAZİN Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı!
Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...
MAGAZİN Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.