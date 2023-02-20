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Güney Koreli ünlüler, Kahramanmaraş merkezli iki depremin hemen ardından Türkiye’ye taziyelerini sundu. Bunun yanı sıra Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası yardım kuruluşlarını yüksek miktarlarda bağışta bulundu.

Güney Koreli ünlüler, her fırsatta taziyelerini sunmaya, depremzedeler için bağışta bulunulması için çağrı yapmaya devam ediyor.

Güney Kore’nin başkente Seul’da düzenlenen Circle Chart Music Awards adlı ödül töreninde de taziyeler sunulup, depremzedelere yardım eli uzatılması adına çağırılar yapıldı. Ülkenin ünlü oyuncularından Lee Je-Hoon, ödül töreninde yaptığı konuşmada "İyi misiniz? Nasıl olduğumuzu sorabilmek çok değerli bir şey. Geçenlerde Türkiye'den üzücü haberler duyduk. Depremde yıkılan tek şey binalar değildi. İnsanlar sevdiklerinin yasını tuttu, acı içinde ailelerinin dönüşünü bekledi.

Acıyı ve kalp kırıklığını hayal bile edemiyoruz. Umarım acılarını kucaklayabiliriz ve birlikte iyileşmelerine yardımcı oluruz. Burada bize katılan hepiniz, umarım onlara umut vermişsinizdir" diyerek üzüntüsünü paylaştı.