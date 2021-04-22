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Güneydoğu'daki binlerce yıllık tarihe sahip açık hava müzeleri ziyaretçileri cezbediyor

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Mardin'deki Dara Antik Kenti, gezenleri tarihi yolculuğa çıkarıyor

Güneydoğu'daki binlerce yıllık tarihe sahip açık hava müzeleri ziyaretçileri cezbediyor
AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde binlerce yıllık geçmişiyle dikkatleri çeken Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Nemrut Dağı Ören Yeri, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Dara Antik Kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman Mardin'deki tarihi alanlar, gezenleri adeta tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği tarihi mekanların başında geliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınınca ününe ün katan Göbeklitepe, 2019 yılında 400 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl fazla kişi ağırlamayan Göbeklitepe, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze uygulamasında 1 milyon 673 bin ziyaretle Türkiye'de en fazla ilgi gören tarihi mekan oldu.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, bölgeye ilginin artmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin salgın sürecinde en az riskli bölge olduğunu vurgulayan Çoban, "Şu anda tur ve seyahat planı yaptırmayı isteyen çok sayıda kişi bu bölgeye gelmek istiyor. Yakın geçmişte Şanlıurfa'ya ve bölgeye yoğun ilgi vardı. Ülkemizin en az riskli bölgesinde bulunmamız, turizm hareketliliği açısından sevindiricidir. Seyahat, tur planı yapanlar acenteleri, tur rehberlerini ve otelleri arayıp yoğunluk oluşturmaya başladı. Evde oturmaktan sıkılan çok sayıda kişi arıyor" diye konuştu.

DÜNYA MİRASI NEMRUT

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla 'Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer' olarak bilinen Nemrut Dağı, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı Ören Yeri, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev esere ev sahipliği yapıyor.

Milli park alanı olarak korumaya alınan bölge, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Nemrut Dağı'na tırmanan ziyaretçiler, yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

DARA ANTİK KENTİ

Medeniyetler şehri Mardin'de bulunan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun, sınırını Sasaniler'e karşı korumak amacıyla kurduğu Dara Antik Kenti, normalleşme sürecinde de turistlerden ilgi görüyor.

Merkez Artuklu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Oğuz Mahallesi'nde yer alan ve "Mezopotamya'nın Efes'i" olarak nitelendirilen Dara Antik Kenti'nde 30 yılı aşkın süredir yapılan bilimsel kazı ve araştırmalarla çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan ve içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu antik kent, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Antik kentte Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezarın da yer aldığı nekropol alan, en çok ilgi gören bölümlerin başında yer alıyor.

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) yürütücüsü olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" çerçevesinde uygulanan "Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyon Projesi" ile 4 milyon lira destek sağlandı.

Proje kapsamında dünyadaki en önemli kent sur yapılarından birisi olan Dara surlarının ayağa kaldırılması ve Dara Antik Kenti'nin rahat ve uygun koşullarda gezilebilen bir destinasyona dönüştürülmesi amacıyla konservasyon, çevre düzenlemesi ve ziyaretçi merkezi çalışmalarının yapılması, bu turizm merkezinin uluslararası alanda tanıtımının gerçekleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

"UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NE ALINMASINI PLANLIYORUZ"

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Dara'nın dünyada bilinen en önemli kent sur yapılarından biri olduğunu söyledi.

Mardin'e gelen turistlerin çoğunluğunun antik kenti ziyaret ettiğini, bundan dolayı alanda altyapı çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade eden Alanlı, hayata geçirilen proje ile turistlerin daha sağlıklı, uygun koşullarda gezebilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Alanlı, kent surlarının ortaya çıkarılması, yürüme yollarını yapılması ve karşılama merkezinin inşa edilmesi yoluyla bu tarihi alanı turizme yönelik bir destinasyon merkezine dönüştürmeyi planlıklarını aktardı.

Böylece kente birçok alanda katkı sağlamayı ümit ettiklerini dile getiren Alanlı, "Karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra buranın daha fazla turist çekebilmesi için belki kırsal kalkınmaya dönük olarak da yöresel bir pazar kurmayı planlıyoruz. Mali desteklerin yanı sıra burayı dünyada da tanıtmayı planlıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasını planlıyoruz. Amacımız burayı turizme kazandırarak, bölgenin kalkınmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Alanlı, salgın sürecinde kapalı alanlardaki riskten dolayı Dara'nın en çok tercih edilen yerlerin başında geldiğine işaret ederek, "Çünkü burası bir açık hava müzesi. İnsanlar çok sağlıklı bir şekilde burayı gezebildiler. İnsanlar soğuk, kış demeden burayı yoğun bir şekilde gezmeye devam ediyor. Turizm açısından altyapı çalışmalarına devam edersek turist sayısını daha da artıracağımızı, gelen turistlerin de daha fazla vakit geçirme imkanı bulacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Dara Antik Kenti'ni ziyaret eden vatandaşlardan Oktay Çetinkaya, Ankara'dan geldiğinde böyle güzel bir yerle karşılaşacağını hiç düşünmediğini belirtti.

"Gerçekten çok güzel, açık hava müzesi gibi. Burada tarih yatıyor. Gerçekten harika bir yer." diyen Çetinkaya, herkese bu tarihi alanı görmeleri tavsiyesinde bulundu.

YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'ndeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan 518 heykelin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni yılda ortalama 15 bin kişi ziyaret ediyor. Açık hava müzesinin ziyaretçi sayısı, geçen yıl salgın nedeniyle düştü.

Müzenin yaklaşık 20 yıldır rehberliğini yapan Ali Çiçek, "Müzemizi 2020 yılında 8 bin 683 kişi ziyaret etti. Bu sayı elbette bizim için oldukça düşük. Kovid-19 nedeniyle ziyaretçi sayımızda düştü ama inanıyorum ki normalleşme süreciyle beraber sayımız tekrar eskisi gibi olacak" dedi.

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