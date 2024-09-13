7/24 açık olmasıyla da katılımcılara büyük bir avantaj sağlayan Alt Tab Kuluçka Merkezi, bu fırsatlarla, yazılım dünyasına adım atmak isteyenler ve mevcut projelerini daha da ileri taşımak isteyenler için büyük bir kapı aralıyor. Güngören Belediyesi'nin bu girişimi, özellikle yazılım sektöründe yeni yeteneklerin fark edilmesine ve bu yeteneklerin projelerini gerçeğe dönüştürmelerine imkan tanıyor. Merkeze katılmak isteyenler için başvuru süreçleri ve detaylı bilgilerin alttab.gungoren.bel.tr adresinde mevcut olduğu aktarıldı.