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Güngören deprem riski haritası! Güngören mahalleri depreme dayanıklılık durumu nasıl

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Güngören ilçesi... Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı. İşte Esenler deprem riski ve haritası...

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  • Güngören deprem riski haritası! Güngören mahalleri depreme dayanıklılık durumu nasıl

    Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından kamuoyuyla paylaşıldı! Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. Güngören ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Güngören deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Güngören 
  • Güngören deprem riski haritası! Güngören mahalleri depreme dayanıklılık durumu nasıl

    Güngören, İstanbul'un bir ilçesidir. İlin batı yarısında Çatalca Yarımadası'nda yer alır; Türkiye‘nin 7 km kare alanı ile yüzölçümü bakımından en küçük ilçesidir. 3 Haziran 1992'de ilçe olan Güngören, doğuda Zeytinburnu, Esenler güneyde Bakırköy, batıda Bahçelievler kuzeybatıda Bağcılar ilçelerine komşudur. 11 mahalleden oluşan ilçeye bağlı kırsal yerleşme yoktur.

    GÜNGÖREN DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYIN
  • Güngören deprem riski haritası! Güngören mahalleri depreme dayanıklılık durumu nasıl

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürüttüğü Deprem Risk Analiz Çalışması kapsamında, İstanbul’daki 146 bin 987 binaya risk taraması gerçekleştirildi. En tehlikeli ikinci ilçe Güngören olduğu belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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