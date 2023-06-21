AY UZAKLAŞTIĞI İÇİN GÜNLER UZADI

Mitchell ve Curtin Üniversitesi'nden Uwe Kirscher'ın hipotezine göre günlerin eskisi gibi 19 saat olmamasının nedeni Ay'ın Dünya'dan sürekli ve çok yavaş şekilde uzaklaşıyor olması. Eskiden Ay, Dünya'ya daha yakın durduğu için Dünya'nın dönüşü de daha hızlıydı.