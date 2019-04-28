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Ay Kova'da ilerlerken 12.40 itibariyle tüm bün boşlukta olacak. Ay küçülme fazına doğru gidiyor. İletişim sorunları, düşüncesiz tutumlar gelişebilir. Ayrıntılı düşünmeyi gerektiren, uzun vadeli konulara başlamamak faydalı olur. Öz disiplin ve içsel gücümüz düşebilir. Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.
Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Su yeşili
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinizi adadığınız işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Bugün sosyal etkinliklerde makul davranmak faydalı olur. Sabah saatlerinde otorite ile çatışmaktan kaçının. İş, üretim ve borçlanma konularında risk almayın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu stres yönetimi, ortak idealleri paylaştığınız ortamlarda yanlış anlaşılmalar olası. Kendinize saklamak istediğiniz konular açığa çıkabilir, huzuru korumak faydalı olur. Tahammül gücünüz düşük.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün rekabet gerektiren durumlar gelişebilir. Çalışma, üretim, özdisiplin konularından kaçmak adına tercih edeceğiniz alternatif yollara dikkat edin. Kendinizi ve etrafı eleştirdiğiniz hassas bir gündesiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde agresif tutumlardan doğan problemlerin çözümü göründüğünden zor ve uzun sürebilir. Melankolik duyguların sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Son sözü ilk söylemekten kaçının. Finansal konularda tedbir önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafa karışıklığı yönsüzlük duygusunun yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün boyu ailevi hassasiyetler ön planda olabilir. Harekete geçmek için teşvik edilme ihtiyacınız fazla, huzursuzluk yaratmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir iç dünyanızda yaşanan karmaşa sizi yormuş olabilir. Gün içinde bu duygu durumlarına bağlı sağlık sorunları yaşanabilir. İletişim arzunuz yoğunlaşırken, yönsüz ve kararsız olacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçsel sorumluluklardan kaçmak ve yaşam alanınızı organize etmek yerine, gelişigüzel sosyalleşmek isterseniz sırlar açığa çıkarken, ifadeler sertleşebilir. Geçmişten gelen anlaşmazlıklar gündem olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu çelişkiler, yanılsamalar, yönsüzlük duyguları yoğun olabilir. Romantik konularda tedbir önemli. Çok önce verdiğiniz sözler nedeniyle gün içinde telaş yaşanabilir. Huzuru korumak ve yapıcı olmak önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu aklınız ve duygularınız çatışabilir. Yakın çevrede hassasiyetler gelişebilir. Plansız ve yönsüz ilerliyorsunuz, aşırılıklar, gereksiz harcamalardan kaçınmak önemli. Ruh beden dengesini koruyun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu paylaşmak istemediğiniz konular söze dökülebilir, ifadeler sertleşebilir. Aşırı sorumluluk alma ve işleri delege etmeme nedeniyle zorlanıyorsunuz. Öze dönüp bireysel hedeflerinizi gözden geçirin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harekete geçmek için sizi zorlayan insanlarla tartışabilrsiniz. Kendinizi ifade ederken heyecan ve öfke karışabilir. Günlük rutinlerde özgür olmak adına doğanıza aykırı faaliyetlere yönelebilirsiniz. Kendiniz için uygulanabilir hedefler koyun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde yönsüz ve kararsızsınız. İfadeler sertleşebilir, güvenli alanda kalmak ve risk almamak adına huzursuz hissedebilirsiniz. Bilgiyi doğru kavramak, plan dahilinde ilerlemek gün boyu önemli.
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