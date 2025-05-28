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        Haberler Magazin Guns N’ Roses, 100 bavulla geliyor

        Guns N’ Roses, 100 bavulla geliyor

        Guns N' Roses, İstanbul'a 100 bavulla geliyor. Grubun konseri için ailelerinin de İstanbul'a geleceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:11
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        100 bavulla geliyorlar
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        BKM’nin 30. Yılında, BKM Organizasyonu ile ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek tarihi konsere sayılı günler kala, geçtiğimiz hafta sahne arkasındaki dev prodüksiyon detayları gündeme bomba gibi düşerken, şimdi de kulis hazırlıklarıyla çok konuşulacak.

        Guns N’ Roses’ın üyelerinden Duff McKagan’ın eşi, dünyaca ünlü süpermodel Susan Holmes, kuliste kullanılan 90 yıllık dokuma halılara ve el işi Osmanlı lalelerinden oluşan Türk motifli yastıklara hayran kaldı.

        Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N’ Roses, 2 Haziran’da BKM Organizasyonu ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek dev konser için İstanbul’a özel jetle, aileleriyle birlikte geliyor! Axl Rose, Slash ve Duff McKagan tam anlamıyla rock yıldızına yakışır bir çıkarmaya hazırlanıyor.

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        İSTANBUL’A 100 BAVULLA ADIM ATACAKLAR

        Aileleriyle birlikte gelecek olan grubun sahne kıyafetleri dâhil kişisel eşyalarından oluşan bavullarının sayısı 100 olarak bildirildi. İstanbul gezi ve alışveriş programları gizli tutulan grubun dönerken kaç bavulla dönecekleri ise merak konusu. Rock yıldızına yakışır bu çıkartmanın perde arkasında ise en az sahne kadar iddialı bir kulis hazırlığı var.

        KULİSİN YILDIZLARI 90 YILLIK HALILAR, EL İŞİ OSMANLI LALELERİ İLE TASARLANAN YASTIKLAR

        Guns N’ Roses’ın İstanbul konseri öncesi hazırlanan özel kulis, yalnızca grubun değil, grup üyelerinden Duff McKagan’ın dünyaca ünlü süpermodel eşi Susan Holmes’un da dikkatini çekti. Kulis tasarımına ait ilk kareler gruba ulaştığında, Duff McKagan’ın eşi Holmes, detaylara hayran kaldığını iletti.

        Estetiğe ve zarafete olan tutkusuyla bilinen Susan Holmes, özellikle kadın emeğiyle hazırlanmış el işçiliği yastıklar, 90 yıllık dokuma halılar karşısında adeta büyülendiğini belirten Holmes, kulis tasarımındaki bu ince düşünce ve kültürel zenginliği; “Bu sadece bir kulis değil, sanatla bezenmiş bir ruh hali” olarak yorumladı. Susan Holmes’un, İstanbul’a geldiğinde bu özel atmosferi yakından görmek için sabırsızlandığı konuşuluyor.

        Grubun adından ilham alan kulis dekorasyonunda gül ve lale teması öne çıkıyor. 90 yıllık gül desenli halılar, gül ve lale desenli yastıklar BKM tarafından hazırlanan kulis odalarının her birinde kültürel bir zenginlik katıyor.

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        ÖZEL TASARIM KUTULARDA GÜL LOKUMU İKRAMI

        Her grup üyesi için kişisel olarak hazırlanan özel kutularda sunulacak olan lokumlar, 'Turkish Delight' hikâyesi anlatırken, kutuların tasarımında grubun şarkılarının melodileri yer alıyor. Geleneksel bir lezzet, bu küçük özel dokunuşlarla kişisel ve unutulmaz bir deneyime dönüştürüldü. Ayrıca, grup üyelerine 24 farklı Anadolu gülünden elde edilen 'Rose of Anatolia' adlı özel yağ karışımı hediye edilecek.

        1993’teki efsane konserden 32 yıl sonra, Guns N’ Roses orijinal kadrosuyla İstanbul’da yeniden tarih yazıyor. Gecenin açılışını Rival Sons yapacak. Ve sonra… Sahne efsane GUNS N’ ROSES’a emanet.

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        #Guns N’ Roses
        #istanbul
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