Guns N’ Roses, 100 bavulla geliyor

BKM’nin 30. Yılında, BKM Organizasyonu ile ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek tarihi konsere sayılı günler kala, geçtiğimiz hafta sahne arkasındaki dev prodüksiyon detayları gündeme bomba gibi düşerken, şimdi de kulis hazırlıklarıyla çok konuşulacak.

Guns N’ Roses’ın üyelerinden Duff McKagan’ın eşi, dünyaca ünlü süpermodel Susan Holmes, kuliste kullanılan 90 yıllık dokuma halılara ve el işi Osmanlı lalelerinden oluşan Türk motifli yastıklara hayran kaldı.

Rock tarihine adını altın harflerle yazdıran Guns N’ Roses, 2 Haziran’da BKM Organizasyonu ile Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek dev konser için İstanbul’a özel jetle, aileleriyle birlikte geliyor! Axl Rose, Slash ve Duff McKagan tam anlamıyla rock yıldızına yakışır bir çıkarmaya hazırlanıyor.

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İSTANBUL’A 100 BAVULLA ADIM ATACAKLAR

Aileleriyle birlikte gelecek olan grubun sahne kıyafetleri dâhil kişisel eşyalarından oluşan bavullarının sayısı 100 olarak bildirildi. İstanbul gezi ve alışveriş programları gizli tutulan grubun dönerken kaç bavulla dönecekleri ise merak konusu. Rock yıldızına yakışır bu çıkartmanın perde arkasında ise en az sahne kadar iddialı bir kulis hazırlığı var.

KULİSİN YILDIZLARI 90 YILLIK HALILAR, EL İŞİ OSMANLI LALELERİ İLE TASARLANAN YASTIKLAR Guns N’ Roses’ın İstanbul konseri öncesi hazırlanan özel kulis, yalnızca grubun değil, grup üyelerinden Duff McKagan’ın dünyaca ünlü süpermodel eşi Susan Holmes’un da dikkatini çekti. Kulis tasarımına ait ilk kareler gruba ulaştığında, Duff McKagan’ın eşi Holmes, detaylara hayran kaldığını iletti. Estetiğe ve zarafete olan tutkusuyla bilinen Susan Holmes, özellikle kadın emeğiyle hazırlanmış el işçiliği yastıklar, 90 yıllık dokuma halılar karşısında adeta büyülendiğini belirten Holmes, kulis tasarımındaki bu ince düşünce ve kültürel zenginliği; “Bu sadece bir kulis değil, sanatla bezenmiş bir ruh hali” olarak yorumladı. Susan Holmes’un, İstanbul’a geldiğinde bu özel atmosferi yakından görmek için sabırsızlandığı konuşuluyor. Grubun adından ilham alan kulis dekorasyonunda gül ve lale teması öne çıkıyor. 90 yıllık gül desenli halılar, gül ve lale desenli yastıklar BKM tarafından hazırlanan kulis odalarının her birinde kültürel bir zenginlik katıyor.