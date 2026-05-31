Bugün maç var mı? 31 Mayıs 2026 Pazar bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği günün maç programı netleşti. Avrupa liglerinden uluslararası hazırlık maçlarına kadar birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Sporseverler ise "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 31 Mayıs Pazar günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve detaylar...
GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ 31 MAYIS 2026
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
14:30 | İspanya - Hırvatistan - (UEFA.tv)
14:30 | Belçika - Estonya - (UEFA.tv)
Uluslararası Hazırlık Maçları
21:45 | Almanya - Finlandiya (Hazırlık Maçı) - (S Sport Plus)
İspanya La Liga 2
19:30 | Real Zaragoza - Malaga (İspanya La Liga 2) - (S Sport)
22:00 | Leganes - Mirandes (İspanya La Liga 2) - (S Sport)
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası
13:00 | Avusturya - İtalya
14:15 | Azerbaycan - Fransa
17:00 | Slovakya - Karadağ
21:00 | Türkiye - Belçika