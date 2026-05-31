Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 31 MAYIS 2026 PAZAR: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?

        Bugün maç var mı? 31 Mayıs 2026 Pazar bugün hangi maçlar var, hangi maç hangi kanalda?

        Futbolseverlerin merakla beklediği günün maç programı netleşti. Avrupa liglerinden uluslararası hazırlık maçlarına kadar birçok önemli mücadele bugün sahne alacak. Sporseverler ise "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 31 Mayıs Pazar günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Spor gündeminde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftanın son gününde ekran başında vakit geçirmek isteyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını yoğun şekilde araştırıyor. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından oluşan gündem sıcaklığını korurken, milli takım hazırlıkları ve uluslararası organizasyonlar da dikkat çekiyor. Peki, 31 Mayıs Pazar günü hangi karşılaşmalar oynanacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte günün maç programı...

        2

        GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ 31 MAYIS 2026

        UEFA U17 Avrupa Şampiyonası

        14:30 | İspanya - Hırvatistan - (UEFA.tv)

        14:30 | Belçika - Estonya - (UEFA.tv)

        3

        Uluslararası Hazırlık Maçları

        21:45 | Almanya - Finlandiya (Hazırlık Maçı) - (S Sport Plus)

        4

        İspanya La Liga 2

        19:30 | Real Zaragoza - Malaga (İspanya La Liga 2) - (S Sport)

        22:00 | Leganes - Mirandes (İspanya La Liga 2) - (S Sport)

        5

        Mini Futbol Avrupa Şampiyonası

        13:00 | Avusturya - İtalya

        14:15 | Azerbaycan - Fransa

        17:00 | Slovakya - Karadağ

        21:00 | Türkiye - Belçika

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da maganda dehşeti

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da aşırı alkollü bir kişinin, sokakta telefonla video izleyip gülen gençlere "Bana mı güldünüz?" diyerek ateş açması sonucu korkunç bir trajedi yaşandı. Silah seslerini duyarak apartmandan dışarı çıkarak yaralanın yardıma koşan 20 yaşındaki Zehra Aydın'da 'Bana mı bağırıyorsun...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!