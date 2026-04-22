22 Nisan Pazar maç programı: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dopdolu bir gün kapıda! 22 Nisan Çarşamba günü, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın mücadelesi merakla beklenirken, İngiltere'de zirve yarışı, İspanya'da ise Avrupa kupaları bileti için nefes kesen bir rekabet yaşanıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain sahaya çıkarken, Belçika ve Hollanda liglerinde de önemli maçlar futbolseverleri bekliyor. Günün programı ve yayın saatleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…
TÜRKİYE - ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 | Galatasaray - Gençlerbirliği | ATV
İNGİLTERE - PREMIER LİG
22:00 | Bournemouth - Leeds United | beIN SPORTS
İSPANYA - LA LIGA
20:00 | Elche CF - Atletico Madrid | S Sport
21:00 | Real Sociedad - Getafe | S Sport
22:30 | Barcelona - Celta de Vigo | S Sport
FRANSA - LIGUE 1
20:00 | Paris St. Germain - Nantes | beIN SPORTS
BELÇİKA VE HOLLANDA LİGLERİ
21:00 | Telstar - Sparta Rotterdam (Hollanda Eredivisie)
21:30 | Union Saint-Gilloise - KAA Gent (Belçika Pro Lig)
21:30 | Club Brugge - Y.R. Mechelen (Belçika Pro Lig)