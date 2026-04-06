6 Nisan Pazartesi maç programı: Bugün maç var mı, kimin maçı var?
Haftanın ilk günü Pazartesiyle birlikte Türkiye'de ve birçok farklı ligde haftanın kapanış maçları oynanacak. Futbolseverler ise bugün hangi maçların olduğunu merak ediyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 6 Nisan maç programı ve canlı yayın bilgileri…
06.04.2026 - 09:53
Haftanın ilk gününde futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 6 Nisan 2026 Pazartesi maç programı, hem Süper Lig’deki kritik karşılaşmaları hem de Avrupa’daki liglerde oynanacak önemli mücadeleleri içeriyor. Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği “6 Nisan’da hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı netleşti. İşte günün maçları, başlama saatleri ve yayınlanacak kanallar...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 28. HAFTA PROGRAMI
20:00 - Kocaelispor – Başakşehir (beIN Sports 1)
AVRUPA LİGİ
İtalya - Serie A:
19:00 Juventus – Genoa (Tivibu Spor 1)
21:45 Napoli - Milan (Tivibu Spor 1)