Öne Çıkanlar

Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)

21.10.2018 - 06:11 | Güncelleme:

21 Ekim 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında neler var? İşte manşetler...

  • 1 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    1 | 17

    FANATİK

    BAZI ŞEYLER HİÇ DEĞİŞMİYOR

  • 2 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    2 | 17

    FOTOMAÇ

    KAYIP ARANIYOR

  • 3 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    3 | 17

    AMK

    TUTUN FENER DÜŞÜYOR

  • 4 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    4 | 17

    HÜRRİYET

    HASRET DİREKTE KALDI

  • 5 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    5 | 17

    MİLLİYET

    FENER NE HALLERE DÜŞTÜ

  • 6 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    6 | 17

    SABAH

    O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

  • 7 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    7 | 17

    POSTA

    KAHIRHAHÇE

  • 8 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    8 | 17

    SÖZCÜ

    BU FENER DELİ EDER

  • 9 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    9 | 17

    VATAN-ŞAMPİY10

    PUANIMIZ 9 BU YARIŞTA YOKUZ

  • 10 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    10 | 17

    AKŞAM

    FENER, SİVAS'TA DÖKÜLDÜ... HALIM YAMAN

  • 11 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    11 | 17

    KARAR

    İKİ AYRI FENER, BİR PUAN

  • 12 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    12 | 17

    STAR

    FENER'İN YÜZÜ GÜLMÜYOR

  • 13 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    13 | 17

    YENİ ŞAFAK

    F.BAHÇE'DE DEĞİŞEN '1' ŞEY YOK

  • 14 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    14 | 17

    GÜNEŞ

    TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ!

  • 15 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    15 | 17

    TAKVİM

    TERİM'İ ÇILDIRTAN RAPOR

  • 16 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    16 | 17

    TÜRKİYE

    ÇİZGİSİNİ BOZMADI!

  • 17 Günün spor manşetleri (21 Ekim 2018)
    17 | 17

    YENİ ASIR

    MUHTEŞEM BİR GECE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0