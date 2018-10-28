FANATİK
ALİ KOÇ ÖFKELİ AZİMLİ İDDİALI
FOTOMAÇ
FIRTINA ESEMEDİ
AMK
KORKUTAN BORÇ 3.184.000.000 TL
HÜRRİYET
176 AYRI MESAJLA BİLGİ SIZDIRILDI
MİLLİYET
TRABZON SERİYE BAĞLADI!
SABAH
İŞ BİRLİĞİ
POSTA
"DÖNÜM MAÇI DERBİ"
SÖZCÜ
"ZAMAN ALACAK AMA ENGELLERİ AŞACAĞIZ"
VATAN-ŞAMPİY10
ANTALYA'DA DA FIRTINA YOK
AKŞAM
DIŞARIDA ESMİYOR
KARAR
"KÖTÜ BAŞLADIK AMA SONU GÜZEL OLACAK"
STAR
"176 MESAJI NİYE YOLLADIN?"
YENİ ŞAFAK
"BENİ TAKIMLA YALNIZ BIRAKIN"
GÜNEŞ
"İYİYE GİDİYORUZ"
TAKVİM
"BU VİRAJI AŞARSAK BİZİ KİMSE TUTAMAZ"
TÜRKİYE
FIRTINA DURULDU
YENİ ASIR
SÜPER PAZAR
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