Gupse Özay: Evde baba - kız aşkı var

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"BARIŞ EVDE ÇOCUK BAKIYOR"

Set boyunca eşi Barış Arduç'un kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirten Gupse Özay, "Barış evde bebekle ilgileniyor. Ben çocuğumu çok güvenerek babasına bırakıyorum ve çalışabiliyorum. Fakat çocuk bir babacı oldu, devamlı 'Babam' diye sesler geliyor" dedi.

Kızı Jan Asya ve eşi Barış Arduç arasında baba - kız aşkı olduğunu söyleyen Gupse Özay, "Her anne - baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza kız çocuklarıyla babaları arasında aşk oluyormuş onu da deneyimledik büyük bir aşkla" ifadelerini kullandı.