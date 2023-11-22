Gupse Özay: Evde baba - kız aşkı var
Kızı Jan Asya'yı geçen yıl kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Gupse Özay, samimi açıklamalarda bulundu. Özay, "Her anne - baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocuklarıyla babaları arasında aşk oluyormuş onu da deneyimledik büyük bir aşkla" diye konuştu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gupse Özay'ın bir anneyle babanın lohusalık döneminde yaşadıklarını anlattığı filminin çekimleri tamamlandı. Özay, "Son sahne çekildiği an duygusal anlar yaşadık ve gözyaşlarımı sildim" dedi.
"ZORLUK ÇEKTİĞİMİ FARK ETTİM"
29 Temmuz 2020'de nikâh masasına oturduğu Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı. Başka iki senaryo yazarken lohusalık dönemi yüzünden konsantre olamadığını belirten oyuncu, "Ben başka iki film yazıyordum fakat onları yazarken zorluk çektiğimi fark ettim. Çocuğum uyandı, uyanmadı derken konsantre olamıyorum dedim ki: Ben niye bunu yazmıyorum? İlk annelik ve çocuk dönemi değişikmiş gerçekten bunu yazayım dedim ve çok hızlı yazdım" ifadelerini kullandı.
"EVDE KOMEDİ HAVASI ESİYOR"
Senaryo yazarken eşi Barış Arduç'un kendisine destek olduğunu söyleyen Gupse Özay, "Barış, senaryonun ilk yazılışından beri hep yanımda ve hâkim. Çekilen sahneleri izledikçe çok gülüyor. Evde bir komedi havası esiyor" diye konuştu.
"BARIŞ EVDE ÇOCUK BAKIYOR"
Set boyunca eşi Barış Arduç'un kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirten Gupse Özay, "Barış evde bebekle ilgileniyor. Ben çocuğumu çok güvenerek babasına bırakıyorum ve çalışabiliyorum. Fakat çocuk bir babacı oldu, devamlı 'Babam' diye sesler geliyor" dedi.
Kızı Jan Asya ve eşi Barış Arduç arasında baba - kız aşkı olduğunu söyleyen Gupse Özay, "Her anne - baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza kız çocuklarıyla babaları arasında aşk oluyormuş onu da deneyimledik büyük bir aşkla" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN KOMİKLİĞİ BANA ÇEKMİŞ"
Kızının kendisine benzediğini belirten Gupse Özay, "Büyüdükçe konuşmaya ve yürümeye başlıyor. Benim için daha kolaylaşıyor çünkü ben kaygılı ve panik bir anneydim. Tatlı ve komik bana çekti galiba" diye konuştu. Lohusalık döneminde zorlandığını aktaran Özay, ayrıca "Doğumdan sonraki süreç çok sıkıntılıydı, hamilelik aşırı kolaydı. Doğduğu anda ben hiç uyumadım, uyursam Jan Asya'ya bir şey olacak gibi hissediyordum" ifadelerini kullandı.