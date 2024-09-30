Gurbetçilerden engellilere akülü araç yardımı

Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 6 Şubat 2033 tarihindeki depremlerde ağır yara alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde farklı nedenlerle ve depremde enkaz altında kalarak engelli hale gelen vatandaşlara gurbetçilerden destek geldi.

Hollanda'da yaşayan gurbetçiler tarafından İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 30 vatandaş ve kent konseyi tarafından belirlenen 20 vatandaş olmak üzere toplam 50 engelli vatandaşa akülü araç dağıtımı yapıldı.

TOKİ Konteyner kentte düzenlenen programın açılış konuşmasını Kaymakam Tarık Buğra Seyhan yaptı. Seyhan konuşmasında, "Her insan geçireceği bir kaza sonrasında yada farklı bir rahatsızlık neticesinde engelli olabilir. Engelli olmak insanlar arasında ayrım yapılacak bir hadise değildir. Engelli vatandaşlarımızı her zaman başımızın üstünde taşımalıyız. Bu akülü araçları gönderen yardımseverlere şükranlarımı sunarım" dedi.