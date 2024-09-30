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        Haberler Gündem Güncel Gurbetçilerden engellilere akülü araç yardımı | Son dakika haberleri

        Adıyaman Gölbaşı'nda gurbetçilerden engellilere akülü araç yardımı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gurbetçiler tarafından engelli vatandaşlara akülü araç yardımı yapıldı. Programda konuşan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, "Her insan geçireceği bir kaza sonrasında ya da farklı bir rahatsızlık neticesinde engelli olabilir. Engelli olmak insanlar arasında ayrım yapılacak bir hadise değildir. Engelli vatandaşlarımızı her zaman başımızın üstünde taşımalıyız. Bu akülü araçları gönderen yardımseverlere şükranlarımı sunarım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:06
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        Gurbetçilerden engellilere akülü araç yardımı
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        Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 6 Şubat 2033 tarihindeki depremlerde ağır yara alan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde farklı nedenlerle ve depremde enkaz altında kalarak engelli hale gelen vatandaşlara gurbetçilerden destek geldi.

        Hollanda'da yaşayan gurbetçiler tarafından İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 30 vatandaş ve kent konseyi tarafından belirlenen 20 vatandaş olmak üzere toplam 50 engelli vatandaşa akülü araç dağıtımı yapıldı.

        TOKİ Konteyner kentte düzenlenen programın açılış konuşmasını Kaymakam Tarık Buğra Seyhan yaptı. Seyhan konuşmasında, "Her insan geçireceği bir kaza sonrasında yada farklı bir rahatsızlık neticesinde engelli olabilir. Engelli olmak insanlar arasında ayrım yapılacak bir hadise değildir. Engelli vatandaşlarımızı her zaman başımızın üstünde taşımalıyız. Bu akülü araçları gönderen yardımseverlere şükranlarımı sunarım" dedi.

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        Yapılan konuşmaların ardından akülü araçlar sahiplerine teslim edildi. Akülü araçlarını teslim alan engelli vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

        Düzenlenen programa Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın yanı sıra Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, kurum amirleri, STK temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı.

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