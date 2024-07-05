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        Haberler Gündem Teyit "Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak" iddiasına açıklama geldi

        "Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak" iddiasına açıklama geldi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sınır kapılarında gurbetçilerden yıllık 2 bin euro "vatana destek vergisi" alınacağı iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:19
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        "Vatana destek vergisi" iddiasına yalanlama
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlardan yıllık 2 bin euro "vatana destek vergisi" alınacağı iddia edildi.

        İddialara ilişkin DMM'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

        Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

        Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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        #vatana destek vergisi
        #gurbetçi
        #sınır kapılarında vergi
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