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Gürcistan’da şike nedeniyle 4 futbolcu tutuklandı

İHA

Gürcistan’da şike nedeniyle gözaltına alınan 11 futbolcudan dördü bugün çıkarıldıkları mahkemenin ardından ceza evine gönderildi. 7 futbolcu ise kefaletle serbest bırakıldı

Gürcistan

Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'da sekizi faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gürcistan Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamada, 3 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanan 2 maçta şike yaptığı iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, futbol şikesi nedeniyle gözaltına alınan ve bugün ise mahkemeleri düzenlenen futbolculardan dördüne tutuklanma kararı verilirken, yedi oyuncunun 3 bin 600 Dolar kefaletle serbest bırakılacağı bildirildi.

Mahkemenin kararıyla tutuklanan futbolcuların isimleri şöyle:

"Nika Daushvili, Vakhtang Dzhakeli, Lasha Chapidze ve Irakli Khuchua."

20 gün içinde depozit ödeyerek serbest kalacak oyuncular ise şunlar: "Johnny Sheroziya, Nika Maisuradze, Paata Gudushauri, George Getiashvili ve Nodar Kiknavelidze, Robert Imerlishvili ve Irakli Badzhelidze"

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