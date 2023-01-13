Gurur Aydoğan: O konuda kadınların eline su dökemeyiz

"KADINLARIN ELİNE SU DÖKEMEYİZ"

Konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, "Erkekler de dedikodu yapıyor tabii ama kadınların ellerine su dahi dökemeyiz. Bu da bir gerçek. Bizim dedikodularımız daha farklı oluyor" diyerek gülümsedi.