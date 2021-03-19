Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye en üst düzey devlet madalyası verilecek 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilecek.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şahin ve Türeci'ye madalyalarını Berlin'in Bellevue Sarayında bir törenle takdim edecek. Törene Başbakan Angela Merkel de katılacak.

"DUR DURAK BİLMEZ ÇABALARI SAYESİNDE ÇOK KISA SÜREDE AŞI GELİŞTİRMEYİ VE ONAYLANMASINI BAŞARDILAR"

Türeci ve Şahin’in, Covid-19 salgınının önüne geçilmesine katkı sağladıklarına işaret edilip, "Onların m-RNA teknolojileri alanında dünya çapında kabul edilen yetkinlikleri ve dur durak bilmez çabaları sayesinde çok kısa sürede Covid-19'a karşı bir aşı geliştirmeyi ve onaylanmasını başardılar" ifadeleri kullanılmıştı.

PROF. DR. ŞAHİN: GELECEKTEKİ PANDEMİLER DAHA YIKICI OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un hayal edilebilecek en kötü salgın olmadığını vurgulayarak, gelecekteki pandemilerin daha yıkıcı olabileceğini ve hazır olmanın önemli olduğunu söylemişti.

ŞAHİN'DEN 3 AY VURGUSU

Prof. Dr. Şahin, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" diyerek, mevcut aşı kampanyalarının durumu göz önüne alındığında, küresel nüfusun büyük bir kısmının hala aşı beklediğini, bunun iddialı bir hedef olduğunu ve oraya ulaşabilmek için kamu-özel ortaklığının gerekliliğini öngörmüştü.

"YETERLİ DOZLAR ÜRETMEK İÇİN DE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Mevcut durum için "Bu gezegendeki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değildik" diyen Prof. Dr. Şahin, şunları söylemişti: “Bu değişmek zorunda. Sadece hızlı aşı geliştirmek için değil, aynı zamanda yeterli dozlar üretmek için de hazırlıklı olmalıyız."