Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti'nden faydalanan abone sayısının 55 milyonu aştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Merkezinin kurulmasından bu yana 300 binden fazla kişiye 1781 eğitim verildiğini kaydederek, "Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık" dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemleri değerlendirdi. Güvenli İnternet Hizmeti’nin (GİH) 2011’de, internetin güvenli kullanımına dair artan talepler üzerine hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “GİH ile başta çocuklar olmak üzere aboneleri internetteki olumsuz içeriklerden korumayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti sayesinde abonelerin yasaklı madde ticareti yapan, şiddet içeren, ırkçılık ve nefret söylemi üzerine yayın oluşturan, terör propagandası yapan ve suç işlemeyi anlatan siteler ile dolandırıcılık sitelerinden talebe bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkanına sahip olduğunu da kaydetti.
Uraloğlu, Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında Çocuk ve Aile olmak üzere iki profilin olduğunu belirterek, bu profillerden birini tercih eden kullanıcıların karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi. Uraloğlu, “Çocuk Profili, 'izinli liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde çocuklarımız güvenli olduğu onaylanmış belirli sayıdaki internet sitelerine erişim sağlamaktadır. Aile Profili ise, 'yasaklı liste' yöntemine göre çalışmaktadır. Bu yöntemde zararlı içerik barındıran sitelerden oluşan listeye erişilememekte, bu liste haricindeki tüm internet sitelerine erişilebilmektedir. Güvenli İnternet Hizmeti abone sayısı ise 55 milyon kişiyi aştı.”
Bakan Uraloğlu, 2016 yılında kurulan Güvenli İnternet Merkezi’nin çalışmalarına dikkati çekerek şunları söyledi:
“BTK bünyesinde faaliyet gösteren Güvenli İnternet Merkezi, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için önemli bir yapı taşıdır. Bilinçlendirme Merkezi, İnternet Yardım Merkezi ve İhbar Merkezi olmak üzere üç birimle hizmet veren bu yapı hem çocuklarımızı hem de ebeveynleri internetin risklerine karşı bilinçlendirmektedir. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında www.guvenliweb.org.tr üzerinden sağlanan bilgilerle geniş kesimlere ulaşmayı sürdürüyoruz.”
Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla her yıl eğitimler düzenlendiğini kaydeden Uraloğlu, “Bu yıl içinde şimdiye kadar 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulmasından bu yana ise toplamda 1781 eğitimde 300 binden fazla kişiye ulaştık. Bu eğitimler, özellikle çocuklar ve gençlerin internet kullanım becerilerini geliştirirken, internetin riskleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktadır.” dedi.
85 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI
Güvenli İnternet Tırı projesine de değinen Uraloğlu, “Bu proje sayesinde teknolojiye erişimi sınırlı çocuklarımız, internetin güvenli kullanımına dair bilinçleniyor. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200’den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.