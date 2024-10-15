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        Haberler Gündem Güncel Güvenlik kamerasını izledi hayatının şokunu yaşadı: 1,5 yıl boyunca kilolarca altınını çaldılar | Son dakika haberleri

        Güvenlik kamerasını izledi hayatının şokunu yaşadı: 1,5 yıl boyunca kilolarca altınını çaldılar

        İstanbul Fatih'te kuyumculuk yapan Murat Yetim, yaptığı hesaplarda açık çıktığını fark ederek güvenlik kamera kayıtlarını inceleledi. Görüntüleri izleyince hayatının şokunu yaşayan Yetim, 2 çalışanının 1,5 yıl boyunca 7 kilo 300 gram altını çaldığını tespit ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:30
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        Fatih'te bir kuyumcu, çalışanlarının 1,5 yıl boyunca iş yerinden yaklaşık 7 kilo 300 gram altın çaldığını tespit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedilirken iş yeri sahibi Murat Yetim "Çok güvendiğimden dolayı hepsine, kimseye böyle bir şey için toz konduramadım. Ben paramın gelmesini, bunların ceza almasını ve yargılanmasını istiyorum" dedi.

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        Murat Yetim'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Yaklaşık 1 buçuk yıldır hesaplarımda açıklar çıkmaktaydı. Son zamanlarda iş çığırından çıkınca muhasebecimize kamera kayıtlarını incelemesini söyledim. Diğer çalışanımıza ise şüphelilere dikkat etmesini söyledim. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten altın çaldıklarını tespit ettim. Toplamda 7 bin 300 gram altın çaldıklarını tespit ettim. Önce uzlaşma babında şikayete gelmedik, sürekli oyaladılar. Tapu getirdiler üzerime aldım, parayı getirirlerse tapuyu vereceğimizi bildirdik. Güvenimi kötüye kullanan kişilerden şikayetçiyim" ifadelerine yer verildi.

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        Suç duyurusunun ardından adliye çıkışı açıklama yapan Murat Yetim, "Bulunduğum firmada çalışanlarım tarafından dükkanımdan altın çalındığıyla alakalı şikayette bulunmaktayım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır elemanlarımın dükkandan yavaş yavaş, az az ve hissettirmeden altın çaldığını son dönemlerde daha çok hissetmeye başladım. Aile ortamında olduğumuz için çok güvendiğimden dolayı hepsine, böyle bir şey için toz konduramadım kimseye. Son zamanlarda elimdeki altının azalmasıyla alakalı bir şüphede bulunmaya başladım belli kişilerle alakalı. Açık çıkıyordu sürekli, son zamanlarda daha da çoğalmıştı bu açıklar. Dükkanımda 1 buçuk yıl içerisinde 7 bin 300 gram has altın çalınmıştır. Bunu anladıktan sonra kendi aramızda konuştuk, kendileri borçlarını ödeyeceklerini söylediler. Borçları belli bir süre içerisinde bitirip normal hayatlarına devam edeceklerini söylemişlerdi ancak tehdit ve hakaret almaya başladık. Bizi gasp etmekle tehdit ettiler. Finalde de çok saçma bir rakamla karşımıza çıkıp 'bizim bundan sonra borcumuz yoktur' diye aradılar. Benim hakkımda da 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben paramın gelmesini, bunların ceza almasını ve yargılanmasını istiyorum" dedi.

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        Murat Yetim'in kız kardeşi ise mağdur olduklarını belirterek, "Mağdur olmamızla birlikte tehdit ve gasp edilmekle itham ediliyoruz. En kısa şekilde ve hızlı bir şekilde onların adalet önünde yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        HIRSIZLIK ANI KAMERADA

        Öte yandan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. Masada oturan çalışan şahsın işlediği altının bir kısmını eline sakladığı, bir süre sonra da oradan uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin yanındaki kişinin de suç ortağı olduğu iddia edildi.

        #istanbul fatih
        #kuyumcu
        #hırsızlık
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