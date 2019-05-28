Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Irak'ın kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik karadan ve havadan "Pençe" adı verilen büyük bir harekât başlattı. Dün öğleden sonra başlayan, ATAK helikopterlerinin yanı sıra 10 savaş uçağının da destek verdiği harekâtın nedenlerini ve amaçlarını, uzun yıllar TSK'ya hizmet eden Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, HABERTÜRK'e değerlendirdi. İşte Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği dev harekâtın perde arkası...

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