'Güzel Günler' 6 Kasım Pazar akşamı SHOW TV'de başlıyor

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‘Canım Ailem’ ve ‘Aramızda Kalsın’ gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan ‘Güzel Günler’den yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler’i bir araya getiren ‘Güzel Günler’ izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

'Güzel Günler', ilk bölümüyle 6 Kasım Pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!