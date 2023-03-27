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Atakan ve Altan çiftini neler bekliyor?

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Güzel Günler'in dün akşam ekrana gelen bölümde Altan ve Atakan’ın yıldırım nikâhı sonrasında yaşananlar dikkat çekti. Odayı düzenleyen Füsun yatağın altında Altan ve Atakan’ın kendi arasında yaptıkları evlilik protokolünü buldu. "Altan ve Atakan’ın anlaşmalı evliliği ortaya çıkacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor

'Güzel Günler'de Atakan ve Altan çiftini neler bekliyor?
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ neşeli ve sıcak bir ailenin hikâyesini ekrana taşıyarak izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde Altan ve Atakan’ın yıldırım nikâhı sonrasında yaşananlar dikkat çekti. Dizi, #GüzelGünler etiketiyle yaklaşık 2 saat boyunca Twitter’da TT listesinde yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; Altan ve Atakan’ın birbirine olan uzak tavırları Kıymet’in dikkatinden kaçmadı. Kıymet, Mihran ve Selma’nın yardımıyla yeni evli çifte mini bir balayı hediye etti. Kıymet’in radarına giren ikili şüphe çekmeden gerçek evli bir çift gibi davranmak için büyük çaba sarf etti. Mihran, Selma’nın ilk iş günü heyecanına destek oldu. Aynı günün akşamında yurt dışından gelen yabancı bir tasarımcının ağırlanması için verilen yemekte ise Mihran’ın Cihangir’e olan tavrıyla ikili arasındaki gerilim arttı. Selma’ya olan sevgisini daha fazla saklamayan Mihran sonunda duygularını dile getirdi. Ama Selma’nın verdiği tepki Mihran’ın beklediği gibi olmadı. İmaj çalışması için heyecan yaşayan Füsun, aileden kimsenin ilgilenmemesine çok kırıldı. Füsun’un üzüntüsünü fark eden Feyyaz, onu yalnız bırakmadı. Birlikte gittikleri fotoğraf çekimi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Her an yanında olan Feyyaz’ın düşünceli davranışları Füsun’un kafasını karıştırdı. Kıymet, Altan ve Atakan’a balayı dönüşü sürpriz olması için Füsun’la birlikte odalarını hazırlamaya başladı. Odayı düzenleyen Füsun yatağın altında Altan ve Atakan’ın kendi arasında yaptıkları evlilik protokolünü buldu. “Altan ve Atakan’ın anlaşmalı evliliği ortaya çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Altan ve Atakan’ın sahte evlilik protokolü bulunuyor;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Yayınlanan bölümün hemen ardından on 18. bölüm tanıtımı da izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Altan ve Atakan, sahte evlilik protokolünü evdekilerin bulduğundan şüphelenirken, Kıymet’in sinirli tavırları herkesi şaşırtıyor. Hakim, Kıymet’e ne olduğunu anlamaya çalışırken, “Kıymet Teyze yetiş!” sözleri merak uyandırıyor.

'Güzel Günler'in 18. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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