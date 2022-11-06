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'Güzel Günler'de hangi oyuncu, hangi karakteri canlandırıyor?

SHOW TV, bir televizyon dizisiyle daha izleyicileri ekranlarının başına toplayacak. Yayın hayatına bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan 'Güzel Günler', sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini anlatacak

'Güzel Günler'de hangi oyuncu, hangi karakteri canlandırıyor?
HABERTURK.COM

SHOW TV’de bu akşam ekranlara izleyicilere sıcacık bir aile hikâyesini yansıyacak.
‘Güzel Günler’…

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ‘Güzel Günler’, bu akşam 20.00’de SHOW TV’de yayınlanacak ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.

Osman Taşçı'nın yönettiği; sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikâyesini anlatacak olan ‘Güzel Günler’in oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkun Can İzan, Duygu Köse yer alıyor.

İşte 'Güzel Günler'in merakla beklenen karakterleri:

KIYMET (Binnur Kaya)

Üç çocuk annesi, 'Mihran’ın biricik teyzesi 'Kıymet'... Kocasından kalan menemenci dükkanını büyük bir çaba ve emekle ayakta tutmaya çalışır...

FÜSUN (Ecem Erkek)

Ailenin arada kalanı, evin neşesi… Samimiyetiyle etrafa ışık saçan, doğal halleriyle herkesin yüzünü güldürmeyi başaran birisi 'Füsun'...

SELMA (Leyla Tanlar)

Mücadeleci, hayalci, hayatta kardeşi leylim dışında kimsesi olmayan Vanlı genç bir kadın 'Selma… Mihran’ın bir felaketle kopup ayrıldığı çocukluk aşkı...

ALTAN (Zeynep Çamcı)

Aşkını da derdini de kalbinin en derinine saklayan, semtin en yürekli kızı… Yalnızca ‘gören gözler’in içindeki ışıltıyı fark ettiği, boks tutkunu birisi 'Altan'...

ATAKAN (Olgun Toker)

'Mihran’ın kuzeni, 'Selma’nın manevi kardeşi, güzel yürekli bir genç 'Atakan'... Semtin en güzel üçüncü nesil kahvecisinin sahibi. Son derece espritüel, hazırcevap ve çözüm odaklı...

MİHRAN (Burak Dakak)

Koruyan, kollayan, sorumluluk sahibi İstanbul’da yaşayan Vanlı bir genç, 'Mihran'... Mücevher ustası, Vanlı ustasından el almış bir mıhlayıcı. 'Selma’nın onu bir yangının ertesinde kaybeden çocukluk aşkı...

HAKİM (Yıldıray Şahinler)

Nesli tükenmiş, ince bir insan 'Hakim'... Menemenin vatanından gelir, Kıymet’in tam karşısına menemenci dükkânı açar. Mazisi, sırları olan bir adam...

SALİHA (Seray Gözler)

'Mihran’ın annesi, 'Kıymet’in ablası... Evin büyüğü, sözümün üstüne söz istemem diyeni… Biraz kontrolcü ama bir o kadar da yufka yürekli...

FEYYAZ (Orkun Can İzan)

Menemen dükkanının neferi, Adanalı bir genç 'Feyyaz'...

ALYA (Oya İloğulları)

'Mihran’ın merhamet dolu kalbine âşık, güzel ve ve kendi kararlarını vermek konusunda cesaretli birisidir 'Alya'...

AYŞİM (Dora Dalgıç)

Kıymet’in en küçük çocuğu, ailenin akıl küpü, en çalışkanı…

LEYLİM (Duygu Köse)

'Selma’nın hiçbir kalıba sığmayan, kendine has bir hayal gücüyle afacan gözlerindeki ışıltıyı hiç kaybetmeyen 'Leylim'...

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