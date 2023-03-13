'Güzel Günler'de şoke eden olay

Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Ayşim’den gelen telefonla herkes apar topar hastaneye gitti. Kalp krizi geçiren 'Saliha’nın durumunun iyi olmasıyla tüm aile derin bir nefes alırken, 'Selma' olanlardan kendini sorumlu tuttu.

Bir anda sosyal medyada ünlenen 'Füsun', stüdyoya girip kayıt yapması için kendisine gelen fırsatı kaçırmadı. Büyük bir çabayla stüdyo için gereken parayı kendi kendine halleden 'Füsun'; 'Kıymet', 'Hâkim' ve 'Feyyaz’ın yardımıyla yeni bestesini seslendirdi. 'Selma', 'Cihangir’in tasarım kursuna başladı.

'Cihangir’in 'Selma' ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan 'Mihran', 'Cihangir’e 'Selma’dan uzak durmasını söyledi. 'Cihangir' bu konuşmayı Selma ile paylaşınca, 'Selma’nın 'Mihran’a tepkisi sert oldu. 'Derin’in kendi evinde 'Ayşim' için hazırladığı sürpriz doğum gününe 'Ayşim' ve 'Füsun' birlikte gitti.