'Güzel Günler'de şoke eden olay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon 'Güzel Günler'de şoke eden olay! 'Güzel Günler’ 16. Bölüm Tanıtımı
ABONE OL

'Güzel Günler'de şoke eden olay

SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Güzel Günler', dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı

'Güzel Günler'de şoke eden olay! 'Güzel Günler’ 16. Bölüm Tanıtımı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’ eğlence dolu on beşinci bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yüzleri güldüren bölüm #GüzelGünler etiketiyle yaklaşık 1 saat boyunca Twitter Türkiye’de TT listesine yer aldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; 'Ayşim’den gelen telefonla herkes apar topar hastaneye gitti. Kalp krizi geçiren 'Saliha’nın durumunun iyi olmasıyla tüm aile derin bir nefes alırken, 'Selma' olanlardan kendini sorumlu tuttu.

Bir anda sosyal medyada ünlenen 'Füsun', stüdyoya girip kayıt yapması için kendisine gelen fırsatı kaçırmadı. Büyük bir çabayla stüdyo için gereken parayı kendi kendine halleden 'Füsun'; 'Kıymet', 'Hâkim' ve 'Feyyaz’ın yardımıyla yeni bestesini seslendirdi. 'Selma', 'Cihangir’in tasarım kursuna başladı.

'Cihangir’in 'Selma' ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan 'Mihran', 'Cihangir’e 'Selma’dan uzak durmasını söyledi. 'Cihangir' bu konuşmayı Selma ile paylaşınca, 'Selma’nın 'Mihran’a tepkisi sert oldu. 'Derin’in kendi evinde 'Ayşim' için hazırladığı sürpriz doğum gününe 'Ayşim' ve 'Füsun' birlikte gitti.

Son anda evdekilere yakalanmamak için 'Füsun'un kendi odasına saklandığını gören 'Alya', bu durumu kullanarak Füsun’un paralarını çaldığını iddia etti. 'Alya’nın bu suçlamasıyla iki aile yeniden karşı karşıya geldi. 'Çetin', 'Kıymet’in kapısını çalarak kızlarının evlerinden para çaldığını söyledi.

'Füsun’un yeni şarkısı;

İzlemek için tıklayınız

İşte final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in on altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Füsun’un tüm ailesini parayı almadığına ikna etmeye çalıştığı tanıtımda 'Mihran’ın 'Selma’ya “Beraber çalışacağız” demesi dikkat çekiyor. 'Atakan' ve 'Altan' ise yıldırım nikahıyla hemen evlenmeye karar veriyor.

'Güzel Günler’in 16. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünün Reyting sonuçları 12 Mart Pazar 2023 AÇIKLANIYOR! AB ve total reyting sıralaması nasıl? Yargı, Teşkilat...
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı! Yargı...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU! 12 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Yargı 56. bölüm full HD izle! Kanal D Yargı son bölüm izle tek parça ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Yargı 56. son bölümde neler oldu?
Teşkilat 69. bölüm full izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm tek part ve kesintisiz izle
TELEVİZYON Teşkilat 69. bölüm yayınlandı!
SURVIVOR ÖDÜL OYUNU! Survivor ödül oyununu kim ve hangi takım kazandı 11 Mart 2023 Acil durum konseyi neden toplandı?
TELEVİZYON Survivor acil durum konseyi toplanıyor!
Zamanın ötesinde şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmleri - Film önerileri IMDb puanı en yüksek film listesi!
TELEVİZYON Zamanın ötesinde şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim ...
TV yayın akışı 12 Mart Pazar 2023! Bugün televizyonda hangi diziler, yarışmalar ve filmler var? Bugünkü diziler neler? TRT 1, Fox, TV8, Star, Kanal D, ATV ve Show TV yayın akışı...
TELEVİZYON Bugün televizyonda neler var?
11 Mart REYTİNG SONUÇLARI AB ve total sıralama: Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor arasında heyecan dolu reyting yarışı
TELEVİZYON Reyting sonuçlarında heyecanlı bekleyiş
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam var mı, yok mu, neden yok, Kanal D yayın akışı ile yeni bölüm ne zaman, konukları kimler?
TELEVİZYON Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman?
'Kızılcık Şerbeti' zirveye oturdu! 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Magazin haberleri
TELEVİZYON 'Kızılcık Şerbeti' zirveye oturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.