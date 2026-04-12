Güzelleştiriyor mu, yoksa zarar mı veriyor? Düşündüğünüz kadar masum olmayabilir! LED maskelerin bilinmeyen riskleri
LED yüz maskeleri son dönemin en popüler cilt bakım trendlerinden biri haline geldi. Sosyal medyada hızla yayılan bu teknoloji, ''klinik etkisini evde sunma'' vaadiyle öne çıkıyor. Peki kırmızı, mavi ve yeşil ışıklarla cildi yenilediği iddia edilen bu cihazlar gerçekten güvenli mi? Aslında sanıldığı kadar masum değiller. Uzmanlara göre yanlış kullanım ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte LED maskelerin bilinmeyen tehlikeleri!
Sosyal medyada gezinirken yüze takılan o meşhur ışıklı maskeleri mutlaka görmüşsünüzdür. Cilt bakım dünyasını kasıp kavuran LED maske trendi, vaatleriyle büyülese de uzmanlar uyarıyor. ‘’Ev konforunda klinik bakım’’ sloganıyla her eve girmeye başlayan bu cihazların bilinçsiz kullanımı, pek çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Peki, cildinizi ışıkla iyileştirmek isterken aslında ona zarar veriyor olabilir misiniz? Güzellik dünyasının bu parlayan yıldızının ardındaki karanlık riskleri mercek altına alıyoruz.
LED MASKE NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
‘’Light Emitting Diode’’ Türkçe anlamıyla ‘’Işık Yayan Diyot’’ (LED) maskeler, farklı dalga boylarında ışık yayarak cilt altına nüfuz etmeyi hedefleyen cihazlardır. Farklı cilt sorunlarını tedavi etmeyi amaçlar.
Kırmızı ışık kolajen ve elastin üretimini uyararak yaşlanma karşıtı etki sağlar, kırışıklıkları azaltır ve cildi sıkılaştırır.
Mavi ışık akneye neden olan bakterileri yok eder, yağ üretimini düzenler ve aktif sivilcelerin kurutulmasına yardımcı olur.
Yeşil ışık cildi yatıştırır, pigmentasyonu azaltır, renk tonunu eşitler ve göz altı morluklarına iyi gelir.
Sarı ışık kan ve lenf dolaşımını hızlandırır, hücreleri uyarır, kızarıklığı azaltır ve toksinlerin atılmasına destek olur.
Mor ışık mavi ve kırmızı ışığın kombinasyonudur; akne tedavisi ve hücre yenilenmesinde etkilidir.
Beyaz ışık cildin derinlerine nüfuz ederek metabolizmayı hızlandırır, sıkılaşma sağlar ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
Dermatolog Dr. Marnie Nussbaum, herhangi bir LED tedavisinin etkili olabilmesi için birkaç hafta boyunca sürekli olarak ışık altında yeterli süre geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Dermatolog ve Mariwalla Dermatoloji'nin kurucusu Dr. Kavita Mariwalla, "LED tedavisinin bir kısmı sadece ışığın altında oturmaktan ibaret olsa da daha etkili kullanım şekli önce serum veya fotosensitizatör formunda bir kimyasal madde uygulamak ve ardından ışığın altına girmektir" diyor.
Ancak kliniklerde yapılan tedavilere kıyasla LED maskeler daha uygun maliyetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ayrıca orta düzeyde sonuçlar için 6 ila 20 dakika gibi daha az zaman ayırmayı gerektiriyor ve ev rahatlığında televizyon izlerken bile kullanılabiliyor.
Peki bu cihazlar ne kadar güvenli?
İLK RAPOR 2019 YILINDA BİLDİRİLDİ
2019 yılında Neutrogena’nın Işık Terapisi Akne Maskesi’ni geri çağırma kararı, LED maskelere yönelik ilk ciddi güvenlik tartışmalarını başlatmıştı. Kararın arkasında kullanıcılar tarafından bildirilen ‘’göz yaralanması riski’’ raporları yer alıyordu.
Marka ise yaptığı açıklamada geri çağırma kararının temkin amaçlı olduğunu vurgulayarak, ürünün kullanımına bağlı görsel etkilere dair raporların nadir, genellikle hafif ve geçici nitelikte olduğunu belirtmişti.
Günümüzde bu yüz maskeleri, bu endişeleri gidermek için birçok yönden gelişti ve iyileştirildi. Ancak yine de uzmanlara göre LED maskeler tamamen zararsız değil. Özellikle bilinçsiz kullanım bazı riskleri beraberinde getiriyor.
LED MASKELERİNİN TEHLİKELERİ
Olası bazı komplikasyonlar şunlardır:
Cilt hassasiyeti
Yanlış süre veya yoğunlukta kullanım cilt bariyerine zarar verebilir. Hassas ciltlerde kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.
Yanık ihtimali
Uzun süreli kullanımda yanık oluşabilir.
Göz hasarı
LED maskeler doğrudan yüze temas ettiği için göz yoğun şekilde ışığa maruz kalıyor.
Koruyucu gözlük kullanılmadan yapılan uygulamalar, retina üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Özellikle mavi ışığın daha dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanıyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Habertürk TV’ye konuşan Dermatoloji Uzmanı Elif Afacan Yıldırım, ‘’Kızarıklıklar olabilir, hassasiyet olabilir. Çok uzun süre maruz kalındıysa yanık benzeri reaksiyonlar olabilir.’’ uyarısında bulundu.
Göz Hastalıkları Doktoru Cumhur Özbaş ise dalga boyu nedeniyle mavi ışık filtresinin kırmızı ışık filtresine göre daha riskli olduğunu belirtti. Özbaş, ‘’Özellikle görme merkezinde görme sinirlerini etkileyip direkt görme kaybı yaratabilir.’’ dedi.
BİLİM NE DİYOR?
Araştırmalar, LED ışık terapisinin doğru dozda uygulandığında bazı cilt problemlerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak bu etki; cihazın kalitesine, kullanım süresine ve kişinin cilt yapısına göre değişiyor.
Yani bu ürünler “herkese uygun, risksiz” kategorisinde değerlendirilmiyor.
KİMLER KULLANMAMALI?
Uzmanlar bazı grupların LED maskeleri kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerektiğini söylüyor:
Işığa karşı hassasiyeti olanlar
Cilt hastalığı tedavisi görenler
Hamileler
Epilepsi hastaları
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
LED maskelerini güvenli bir şekilde rutininize dahil etmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var:
Kullanım süresini aşmayın. (genellikle 10–20 dakika)
Göz koruması olan (veya gözlükle kullanılan) cihazları tercih edin.
Haftada 3-4 seansı geçmeyin
Ciltte aktif yara veya hastalık varsa kullanmadan önce doktora danışın
Güvenilir ve sertifikalı ürünleri tercih edin.
Kısacası LED maskeler ‘’zararsız güzellik trendi’’ olarak görülmemeli. Kontrollü ve bilinçli kullanıldığında fayda sağlayabilen bu cihazlar, yanlış kullanımda cilt sağlığını zedeleyebilir, hatta gözlerde kalıcı hasarlara yol açabilir.
Herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, uzman tavsiyesi için bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.
Haber kaynakları: https://www.vogue.com/slideshow/are-led-masks-safe, https://www.projectebeauty.com/blogs/news/the-dangers-of-led-face-masks-you-should-know-about, https://www.refinery29.com/en-us/2019/07/238700/neutrogena-light-therapy-acne-mask-recall ,
