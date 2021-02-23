"BEYNİM BU ŞEKİLDE İŞLİYOR"

Üç çocuk annesi olan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Bana, 'Süper yaşlısın. Niye böyle bir şey istedin ki?' derler diye düşündüm. Benim yapım böyle, beynim bu şekilde işliyor. Umarım beni anlarsınız. Herkesin kendine göre korkuları vardır.