İHA

Buna göre, H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,56 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK YÜZDE 22.21 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 22,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 19,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,88, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 18,54 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 3.64 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,64, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,40, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,27, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,60 artış gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 4.56 İLE GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,56, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 33,48, posta ve kurye hizmetleri yüzde 27,97, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 12.00 İLE PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 12,00, bilgi hizmetlerinde yüzde 1,12, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 0,46 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,40, konaklama hizmetleri yüzde 13,39, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 9,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.