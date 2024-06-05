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        Haberler Bilgi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ne, ne zaman çekildi?

        Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ne, ne zaman çekildi?

        Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi bu akşam televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kemal Sunal'ın olmadığı ilk Hababam Sınıfı serisi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. İşte filmi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:22
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        "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kemal Sunal'ın yer almadığı ve Minur Özkul'un da son kez oynadığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında ayrıntıları sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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        HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

        Filmden Notlar;

        Film, Kartal Tibet'in yönettiği ilk Hababam filmidir. Daha sonra ise 2003 yılında çekilen Hababam Sınıfı Merhaba adlı yeni nesil versiyonunu yönetmiştir. Sınıftaki romanda bulunan karakterlerden sadece Hayta İsmail ve Domdom Ali canlandırılmıştır. Kel Mahmut karakteri bu filmde arka planda kalmış, Ömer ve Ayşe aşkına yoğunlaşılmıştır. İlyas Salman, bu filmin devamı olan Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Doğulu bir edebiyat hocası olan Mehmet Bülbül karakterini canlandırmıştır.

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        HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI KİMLER?

        Münir Özkul - Kel Mahmut

        Zümrüt Cansel - Ayşe

        Şevket Altuğ - Kimya hocası

        Adile Naşit - Hafize Ana

        Perran Kutman - Hürrem

        Şener Şen - Badi Ekrem

        İlyas Salman - Bilo Ağa

        Muharrem Gürses - Müdür

        Bülent Haksever - Kıllı Sami

        Cem Gürdap - Tulum Hayri

        Feridun Şavlı - Domdom Ali

        Ahmet Arıman - Hayta İsmail

        Tayfun Akalın - Öğrenci

        Talip Güran - Kıvırcık Ömer

        Sevda Aktolga - Sevda

        Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

        Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

        Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

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