Hac kuraları ne zaman? Diyanet ile 2025 Hac kura çekimi tarihi belli mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme tarihi uzatılmıştı. 5 Ağustos'ta başlayan 2025 Yılı Hac ön kayıt yenileme süreci 16 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Peki, Diyanet ile Hac kuraları ne zaman,hangi tarihte?
2025 Hac kura tarihleri araştırılıyor. Geçtiğimiz sene 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl da kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
HAC KURALARI NE ZAMAN?
5 Ağustos'ta başlayan 2025 Yılı Hac ön kayıt yenileme süreci 16 Eylül 2024 tarihinde sona erdi.
2024-2025 hac kuralarının çekileceği tarih ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene 2 Kasım'da gerçekleştirilen kura çekiminin bu yıl da kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.