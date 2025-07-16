Hacettepe Üniversitesinde hukuk dersleri yüzde 30 İngilizce verilecek

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu yıl itibarıyla hukuk bölümünde Türkçe programının kapatıldığı, bundan böyle bu bölümde yüzde 30 İngilizce Hukuk Lisans Programının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan, Türkiye'de yüzde 30 İngilizce hukuk eğitimi veren kurumların sayısının oldukça sınırlı olduğunun altını çizdi.

Halihazırda bazı vakıf üniversiteleri ve az sayıda devlet üniversitesinin yüzde 30 İngilizce hukuk eğitimi sunduğunu aktaran Doğan, "Biz Hacettepe markasıyla yüzde 30 İngilizce hukuk eğitiminin en niteliklisini başlatmış bulunuyoruz. Daha da önemlisi, bu nitelikli eğitimi ücretsiz olarak sunacak olmamızdır" ifadelerini kullandı.

"DİL BİLEN MEZUN, YABANCI MÜVEKKİLLERE DE HİZMET VEREBİLİR"

Yeni programa kayıt olacak öğrencilerin İngilizce seviyelerinin belirleneceğini, yeterli olmayanların ise zorunlu hazırlık eğitimi alacağını ve bu sürecin büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti: "İngilizceyi hiç bilmeyen bir öğrenci bile 9 aylık kaliteli bir hazırlık eğitimiyle İngilizceyi ücretsiz bir şekilde öğrenerek hukuk eğitimine başlayacaktır. Dil öğrenmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük yatırımlardan biridir. Dil bilen bir mezun, sadece yerel değil yabancı müvekkillere de hizmet verebilir. Böylece faaliyet alanını ulusal sınırların ötesine taşır. Özellikle yabancılarla çalışan hukuk bürolarında veya yabancılarla çalışan şirketlerde görev almak isteyenler için dil bilgisi artık bir tercih değil, temel bir gerekliliktir. Öğrencilerimiz daha ilk yıldan itibaren bu yönde önemli bir ilerleme kaydedeceklerdir."