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        Hacettepe Üniversitesinde hukuk dersleri yüzde 30 İngilizce verilecek

        Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesince yüzde 30 İngilizce Hukuk Lisans Programı hayata geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:05
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        Hacettepe Üniversitesinde hukuk dersleri yüzde 30 İngilizce verilecek
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        Üniversiteden yapılan açıklamada, bu yıl itibarıyla hukuk bölümünde Türkçe programının kapatıldığı, bundan böyle bu bölümde yüzde 30 İngilizce Hukuk Lisans Programının uygulanacağı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan, Türkiye'de yüzde 30 İngilizce hukuk eğitimi veren kurumların sayısının oldukça sınırlı olduğunun altını çizdi.

        Halihazırda bazı vakıf üniversiteleri ve az sayıda devlet üniversitesinin yüzde 30 İngilizce hukuk eğitimi sunduğunu aktaran Doğan, "Biz Hacettepe markasıyla yüzde 30 İngilizce hukuk eğitiminin en niteliklisini başlatmış bulunuyoruz. Daha da önemlisi, bu nitelikli eğitimi ücretsiz olarak sunacak olmamızdır" ifadelerini kullandı.

        "DİL BİLEN MEZUN, YABANCI MÜVEKKİLLERE DE HİZMET VEREBİLİR"

        Yeni programa kayıt olacak öğrencilerin İngilizce seviyelerinin belirleneceğini, yeterli olmayanların ise zorunlu hazırlık eğitimi alacağını ve bu sürecin büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti: "İngilizceyi hiç bilmeyen bir öğrenci bile 9 aylık kaliteli bir hazırlık eğitimiyle İngilizceyi ücretsiz bir şekilde öğrenerek hukuk eğitimine başlayacaktır. Dil öğrenmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük yatırımlardan biridir. Dil bilen bir mezun, sadece yerel değil yabancı müvekkillere de hizmet verebilir. Böylece faaliyet alanını ulusal sınırların ötesine taşır. Özellikle yabancılarla çalışan hukuk bürolarında veya yabancılarla çalışan şirketlerde görev almak isteyenler için dil bilgisi artık bir tercih değil, temel bir gerekliliktir. Öğrencilerimiz daha ilk yıldan itibaren bu yönde önemli bir ilerleme kaydedeceklerdir."

        "ÖĞRENCİLERİMİZ HUKUK İNGİLİZCESİNİ BİLİR ŞEKİLDE MEZUN OLACAK"

        Prof. Dr. Doğan, bölümde hazırlık sonrası bazı hukuk derslerinin İngilizce verileceğini, temel hukuk müfredatının ise Türkçe olarak yürütülmeye devam edeceğini bildirdi.

        Fakülte olarak mesleki İngilizce derslerine özel önem verdiklerini ifade eden Doğan, şu değerlendirmede bulundu: "Bu derslerde öğrenciler hukuk alanına özgü kavramlar ve terminolojiyle tanışıyor, metin okuma ve yazma becerileri gelişiyor. Hacettepe Hukuk Fakültesi diğer yüzde 30 İngilizce eğitim veren fakültelerde farklı olarak İngilizce derslerin tamamı hukuk dersidir. Yani öğrencilerimiz sadece İngilizceyi değil hukuk İngilizcesini bilir şekilde mezun olacaklardır. Amacımız sadece hukuk bilgisiyle donatılmış mezunlar vermek değil, aynı zamanda küresel ölçekte düşünebilen, yabancı kaynakları okuyabilen, farklı hukuk sistemlerini anlayabilen bireyler yetiştirmek. Yüzde 30 İngilizce programımız, bu vizyonun çok önemli bir parçası."

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