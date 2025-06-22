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        Haberler Ekonomi Teknoloji HackZone by Allianz 5 yaşında - Teknoloji Haberleri

        HackZone by Allianz 5 yaşında

        Allianz Türkiye'nin, sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği HackZone Programı 5'inci dönemini tamamladı. HackZone by Allianz'da bu dönem yapay zekâ, dijital sağlık ve iklim değişikliği gibi alanlara odaklanan girişimler, inovatif projelerini HackZone by Allianz Demo Day etkinliğinde tanıtma fırsatı buldu. Programa katılan start-up'lar, bugüne dek toplamda 15,5 milyon doları aşan dış yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:43
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        HackZone by Allianz 5 yaşında
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        Allianz Türkiye, 2020 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği açık inovasyon programı HackZone’da sektörde inovasyonu teşvik etmeyi hedefliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre Tenity iş birliğiyle 5 yıldır düzenlenen HackZone Programı kapsamında bugüne dek 590’dan fazla start-up değerlendirmeye alındı. 46 yenilikçi girişim programa dahil oldu. 34 farklı girişimle iş birliği yapılarak projelerini hızlandırmalarına katkıda bulunuldu. Programda yer alan start-up’lar şimdiye kadar ekosistemden 15,5 milyon doları aşan miktarda yatırım aldı.

        Programın bu yılki katılımcıları Alon Health, Branchsight, Ingosa, Prowth, Text2Test ve Werover oldu. Start-up’lar, bu yılın ana temaları olarak belirlenen yapay zekâ (AI), makine öğrenmesi (ML), iklim krizi ile mücadele ve dijital sağlık alanlarında sigorta çözümleri üzerine çalıştı. Start-up’lar, HackZone by Allianz Demo Day etkinliğinde; yatırımcılar, sektörün önde gelen şirketlerinin inovasyon yöneticileri ve Allianz Türkiye’nin icra kurulu üyelerinden Onur Kırcı, Fahri Kaan Toker ve Evren Ayorak ile bir araya gelerek girişimlerini ve inovatif projelerini tanıtma fırsatı buldu.

        2017 yılında sektörde bir ilke imza atarak kurdukları İnovasyon Ofisi ile inovasyonu kurum kültürünün merkezine koyduklarını söyleyen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Sektörde yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefiyle dijitalleşme yolculuğunu uzun yıllardır sürdüren Allianz Türkiye olarak inovatif iş modelleri geliştiren start-up’lar ve girişimlerle iş birliğini oldukça önemsiyor, bu iş birlikleri ile ekosistemimiz için değer yaratacak yenilikler hayata geçiriyoruz. İnovatif iş birlikleri kurarak AI ve ML gibi teknolojilerle sigorta sektöründe inovasyonu ileri taşımayı hedeflediğimiz HackZone programı 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Hibe ve proje finansal desteklerimizin yanında Allianz’ın 50’den fazla uzman mentorunun bilgi ve deneyim paylaşımıyla da desteklenen HackZone süreci, girişimlerin sigorta sektörüne adapte olmasını kolaylaştırırken, gerçek ihtiyaçlara odaklanan çözümler geliştirmelerine de olanak tanıyor” dedi.

        "EKOSİSTEMİ DAHA DA BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        Açık sigortacılık kavramını Türkiye’de sigorta sektörüne kazandıran ilk şirket olmanın sorumluluğu ile hareket ettiklerini söyleyen Kırcı, “HackZone ile bugüne dek 26 start-up, sigorta sektörüyle ilk kez iş birliği gerçekleştirdi. Bu girişimlerin birçoğu, sigorta gibi regülasyonlarla çevrili ve karmaşık bir sektörde yenilikçi çözümler sunarak sektöre önemli değerler kattı. HackZone, sadece teknoloji geliştirmeyi değil; müşteri deneyimini iyileştirme, operasyonel mükemmeliyeti sağlama ve iş ortaklarının dijital dönüşümünü hızlandırma gibi temel hedeflere de katkı sunuyor. Açık durumda bulunan API’larımızda sistemimize kayıtlı 5 binden fazla geliştiricimiz ile bu ekosistemi daha da büyütmeyi ve daha fazla girişimle birlikte sigorta sektöründe fark yaratan çözümler üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

        HackZone by Allianz Demo Day etkinliğinde “Insurtech ekosisteminin geleceği ve fırsatları” konulu bir de panel düzenlendi. Startups Watch kurucusu Serkan Ünsal’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, e2VC ortaklarından Arın Özkula, Netmera Genel Müdürü Hasan Emre Özgür ve Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Fahri Kaan Toker sigorta sektöründe girişimcilik ekosistemini masaya yatırarak bu alandaki bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaştı.

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