HackZone by Allianz 5 yaşında Allianz Türkiye'nin, sigorta sektöründe inovasyonu desteklemek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği HackZone Programı 5'inci dönemini tamamladı. HackZone by Allianz'da bu dönem yapay zekâ, dijital sağlık ve iklim değişikliği gibi alanlara odaklanan girişimler, inovatif projelerini HackZone by Allianz Demo Day etkinliğinde tanıtma fırsatı buldu. Programa katılan start-up'lar, bugüne dek toplamda 15,5 milyon doları aşan dış yatırım aldı

Giriş: 22.06.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:43

