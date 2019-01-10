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Hadi ipucu sorusu bu akşamki yarışma için yayınlandı. Hadi ipucu sorusu saat 20.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Klasik mikado oyunu kaç çubukla oynanır?" oldu. 10 Ocak 20.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 10 OCAK
hadi bu akşam 20.30’da!
İpucu hem zeka hem de el becerisi gerektiren oynaması zevkli bir oyun olan Mikado’dan geliyor. Klasik mikado oyunu kaç çubukla oynanır? Yanıtları alalım...
HADİ İPUCU CEVABI: KLASİK MİKADO OYUNU 15 CM UZUNLUĞUNDA 41 ÇUKUKLA OYNANIR
MİKADO OYUNU NEDİR?
Mikado, ince ve renkli tahta çubuklarla oynanan bir zeka ve el beceri oyunudur. Şu anki isimini aynı isimli eski Japon Hükümdarından alır. Oyun pek çok ülkede farklı isimlerde oynanmıştır. Bu nedenle kuralları da değişkendir.
MİKADO KURALLARI
Klasik Mikado'da 15 cm uzunluğunda 41 çubuk vardır. Oyuncu sayısında kısıtlama yoktur. Çubuklar bir demet olarak dik tutulup yere bırakılır; böylece masa üzerinde gelişigüzel bir şekilde yayılırlar. Kural, alınmak istenen çubuk dışında başka çubuklara dokunmadan ve hareket ettirmeden olabildiğince çok çubuk toplamaktır. Kişi oyun esnasında yerini değiştiremez, sadece doğrulabilir, ayağa kalkabilir. Genelde tercih edilen kurallar;
Kaç tur oynanacağı belirlenir. İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar (tüm çubukları da toplayabilir). Puanı hesaplanır. Sıradaki oyuncu bütün çubukları bir araya getirip (önceki oyuncunun aldıklarını da) tekrar dağıtır ve o da kural hatası yapana dek oynar. Belirlenen tur sayısı bitince oyun biter.
İlk oyuncu başlar, kural hatası yapana dek oynar. Sıradaki oyuncu kalan çubukları bozmadan veya tekrar dağıtarak oynamaya devam eder. Tüm çubuklar toplanınca oyun biter. Oyun sonunda puan hesaplanır.
Yardımcı olarak kullanılabilen çubuklar;
Sadece Mikado (Geleneksel)
Mikado veya Mandarin (Basitleştirilmiş)
Mikado, Mandarin veya Bonzen (Genellikle tercih edilen)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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