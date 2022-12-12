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Doğal Hadise!

Geçtiğimiz eylül ayında Mehmet Dinçerler'den boşanan ünlü şarkıcı Hadise, makyajsız fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu

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    Son dönemde eski eşi Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanmayla gündemde olan Hadise, Instagram hesabından doğal pozlarını paylaştı.
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    37 yaşındaki şarkıcı, fotoğraflarına "Herkese iyi haftalar" notunu düştü. Hadise'nin fotoğrafları 250 binden fazla beğeni aldı.
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    Bergüzar Korel
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    Eda Ece
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Ebru Gündeş
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
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    Burçin Terzioğlu
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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    Berrak Tüzünataç
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    Demet Özdemir
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

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  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Hadise'den makyajsız pozlar! - Magazin haberleri

    Pınar Deniz

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