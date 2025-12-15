Hadise: Egolar izin vermedi
Hadise'nin, iki yıl önce katıldığı bir programda 6 Şubat depreminin ardından yardım amacıyla birçok ünlü ismi bir araya getirecek ortak bir şarkı yapmak istediklerini ancak egolar nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini anlattığı açıklamalar yeniden gündeme geldi
Ünlü şarkıcı Hadise’nin, iki yıl önce katıldığı PurpleHej adlı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde 50 bin 783 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Hadise, Hatay depremi için farkındalık yaratmak ve yardım toplamak amacıyla çok sayıda ünlü ismin bir araya geleceği ortak bir şarkı projesi planladıklarını ancak bu girişimin gerçekleşmediğini açıkladı.
Projeyi kendisinin önerdiğini belirten Hadise, sektörde tanınan pek çok ismin bu çalışmaya dâhil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ancak sanatçı, egoların ön plana çıkması nedeniyle sürecin tıkandığını şu sözlerle anlattı; "Bir şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Aklımızda hakikaten herkes vardı. Aklınıza kim geliyorsa; rapçilerden tutun, topçulara kadar, arabesk kim varsa… Aklımıza gelenleri yazdık. Hatta bu benim fikrimdi, plak şirketimle birlikte hareket ettik. Sonra herkese ulaştık, tabii ekip ulaştı. Ancak şöyle dönüşler aldık; 'Benim sözüm olmazsa, şarkı sözünü ben yazmazsam bu şarkıya dâhil olamam.' Yani ülkemizde bir araya gelip bir şey yapamıyoruz."
Belçika’da benzer bir çalışmayı başarıyla hayata geçirdiklerini de vurgulayan Hadise, yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle dile getirdi; "Ben Belçika’da bütün top sanatçılarla bir şarkı kaydettim. Herkes o gün geldi, herkes organize oldu. Buradaki deprem için yaptık bunu. Ama biz bunu burada yapamadık. Buna gerçekten üzüldük ve bu iş için çok fazla enerji harcadık. Sonra 'Okey, bırakalım' dedik. Böyle bir şey oldu. Ben de üzüldüm. Ne kadar ses getirirdi, ne kadar güzel olurdu, ne kadar para toplardık… Böyle anlarda bence çok önemli. Belki çok büyük bir para getirisi olmaz ama herkesin bir araya gelip, o insanları düşünerek bir şarkı kaydetmesi, birlikte olması gerekir."
Şarkıcı şöyle devam etti; "Böyle günlerde egolar savaşmamalı. Benim duygum bu. Olmuyor, yani bu iş burada olamadı. Biz de gidip bunu Belçika’da yaptık, klibini de orada çektik."