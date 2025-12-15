Hadise: Egolar izin vermedi

Ünlü şarkıcı Hadise’nin, iki yıl önce katıldığı PurpleHej adlı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde 50 bin 783 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Hadise, Hatay depremi için farkındalık yaratmak ve yardım toplamak amacıyla çok sayıda ünlü ismin bir araya geleceği ortak bir şarkı projesi planladıklarını ancak bu girişimin gerçekleşmediğini açıkladı.

REKLAM

Projeyi kendisinin önerdiğini belirten Hadise, sektörde tanınan pek çok ismin bu çalışmaya dâhil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ancak sanatçı, egoların ön plana çıkması nedeniyle sürecin tıkandığını şu sözlerle anlattı; "Bir şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Aklımızda hakikaten herkes vardı. Aklınıza kim geliyorsa; rapçilerden tutun, topçulara kadar, arabesk kim varsa… Aklımıza gelenleri yazdık. Hatta bu benim fikrimdi, plak şirketimle birlikte hareket ettik. Sonra herkese ulaştık, tabii ekip ulaştı. Ancak şöyle dönüşler aldık; 'Benim sözüm olmazsa, şarkı sözünü ben yazmazsam bu şarkıya dâhil olamam.' Yani ülkemizde bir araya gelip bir şey yapamıyoruz."