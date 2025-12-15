Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise: Egolar izin vermedi - Magazin haberleri

        Hadise: Egolar izin vermedi

        Hadise'nin, iki yıl önce katıldığı bir programda 6 Şubat depreminin ardından yardım amacıyla birçok ünlü ismi bir araya getirecek ortak bir şarkı yapmak istediklerini ancak egolar nedeniyle bu projenin hayata geçirilemediğini anlattığı açıklamalar yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Egolar izin vermedi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Hadise’nin, iki yıl önce katıldığı PurpleHej adlı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

        6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde 50 bin 783 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

        Hadise, Hatay depremi için farkındalık yaratmak ve yardım toplamak amacıyla çok sayıda ünlü ismin bir araya geleceği ortak bir şarkı projesi planladıklarını ancak bu girişimin gerçekleşmediğini açıkladı.

        REKLAM

        Projeyi kendisinin önerdiğini belirten Hadise, sektörde tanınan pek çok ismin bu çalışmaya dâhil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ancak sanatçı, egoların ön plana çıkması nedeniyle sürecin tıkandığını şu sözlerle anlattı; "Bir şarkı yapalım dedik ama maalesef egolar izin vermedi. Aklımızda hakikaten herkes vardı. Aklınıza kim geliyorsa; rapçilerden tutun, topçulara kadar, arabesk kim varsa… Aklımıza gelenleri yazdık. Hatta bu benim fikrimdi, plak şirketimle birlikte hareket ettik. Sonra herkese ulaştık, tabii ekip ulaştı. Ancak şöyle dönüşler aldık; 'Benim sözüm olmazsa, şarkı sözünü ben yazmazsam bu şarkıya dâhil olamam.' Yani ülkemizde bir araya gelip bir şey yapamıyoruz."

        REKLAM

        Belçika’da benzer bir çalışmayı başarıyla hayata geçirdiklerini de vurgulayan Hadise, yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle dile getirdi; "Ben Belçika’da bütün top sanatçılarla bir şarkı kaydettim. Herkes o gün geldi, herkes organize oldu. Buradaki deprem için yaptık bunu. Ama biz bunu burada yapamadık. Buna gerçekten üzüldük ve bu iş için çok fazla enerji harcadık. Sonra 'Okey, bırakalım' dedik. Böyle bir şey oldu. Ben de üzüldüm. Ne kadar ses getirirdi, ne kadar güzel olurdu, ne kadar para toplardık… Böyle anlarda bence çok önemli. Belki çok büyük bir para getirisi olmaz ama herkesin bir araya gelip, o insanları düşünerek bir şarkı kaydetmesi, birlikte olması gerekir."

        Şarkıcı şöyle devam etti; "Böyle günlerde egolar savaşmamalı. Benim duygum bu. Olmuyor, yani bu iş burada olamadı. Biz de gidip bunu Belçika’da yaptık, klibini de orada çektik."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları