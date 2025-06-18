Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise, Joey King ile dans etti - Magazin haberleri

        Hadise, Joey King ile dans etti

        Şarkıcı Hadise, ABD'li oyuncu Joey King ile Belçika'daki bir etkinlikte dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hadise'den sokak dansı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen bir etkinlikte 'Ramona and Beezus' ve 'The Kissing Booth' gibi birçok yapımda yer alan ABD'li ünlü oyuncu Joey King ile bir araya geldi.

        Etkinlikte kendilerini müziğin ritmine kaptıran Hadise ile Joey King, birlikte dans etti. Hadise, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise
        #joey king
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Muhtar ve belediye ekibini iş yerine kilitlediler!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Kahreden olay kamerada! Yıktığı bina canını aldı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Engelli kız öğrenciye okulda cinsel saldırı!
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Yeni vergi kanunu neden hazırlanıyor?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Gerçek açlık mı, duygusal kaçış mı?
        Özel okul öğretmeninin tazminat hakkı
        Özel okul öğretmeninin tazminat hakkı
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı