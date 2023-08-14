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        Haberler Magazin Hadise sahnede ışıldadı! Ünlü şarkıcının parıltılı elbisesi göz kamaştırdı!

        Hadise sahnede ışıldadı! Ünlü şarkıcının parıltılı elbisesi göz kamaştırdı!

        Türkiye'nin sevilen pop sanatçılarından biri olan Hadise, geçtiğimiz günlerde Antalya'da sahne aldı. Tercih ettiği kombinleri ve verdiği pozlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı, parıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı. İşte Hadise'nin son pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 10:25
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        Şimdilerde EXXEN platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasının jüri koltuğunda oturan Hadise, geçtiğimiz akşam Antalya'da sahne aldı. Tercih ettiği parıltılı elbisesiyle poz veren ünlü şarkıcı, konsere dair karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isim dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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        Sefo, Mero, Eypio, Murda gibi isimlerde O Ses Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapan Hadise, tercih ettiği kombinleri ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Konser programı oldukça yoğun olan güzel şarkıcı, son olarak Antalya'da sahneye çıktı.

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        Hadise, konserinden karelerini sosyal medya hesabında: "Unutulmazlar listesine bir gece daha eklendi" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin gönderileri 90 binin üzerinde beğeni ve 559'nin üzerinde yorum aldı. Pozları beğenenler arasında Hadise'nin yakın arkadaşı olduğu bilinen rapçi Murda'da yer aldı.

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        Başarılı şarkıcı Hadise'nin gönderilerine sevenleri: "Gerçek bir kraliçe", "Queen", "Hadise aurası diye bir gerçek var", "Her şey yakışıyor", "Sen gül biz de seninle gülelim" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Hadise'nin son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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