        Hafif Ticari araç, TIR'a arkadan çarptı, 2 ölü 3 yaralı

        Hafif Ticari araç, TIR’a arkadan çarptı, 2 ölü 3 yaralı

        Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde, Tercan-Aşkale istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

        Giriş: 11.04.2026 - 13:21
        Aşkale'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Erzurum’un Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkiinde, Tercan-Aşkale istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgilere göre aynı güzergâhta seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, TIR'ın altına girerken, TIR'ın otomobili bir süre sürüklediği öğrenildi. Kazanın şiddetiyle aracın arka kısmı büyük hasar aldı. Kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise erkek olduğu bildirildi. Kazada ayrıca 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Araçta sıkışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

