Hafıza temizlemenin az bilinen 10 yolu

Yeni yıla yeni bir telefon ile girmeyi kim istemez ki? Ama bu her zaman o kadar kolay olmuyor. Özellikle günümüz ekonomik koşullarında... Hal böyle olunca telefonumuzu daha kullanışlı hale getirmenin yollarını arayabiliriz. Özellikle iPhone kullanıcılarının en çok muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi, telefon hafızasının çok hızlı dolması. Neyse ki, telefonunuzun kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için atabileceğiniz birkaç kolay adım var. Bu sayede telefonumuzun çalışma hızını da artırabiliriz. Telefonda saklanan fazladan fotoğraf, video ve dosyaları kaydederek telefon hafızası açmanın en kolay yolu, Apple iCloud, Google Drive veya Dropbox gibi bulut depolama hizmetlerine yatırım yapmak olarak dikkat çekiyor elbette. Ancak iPhone’da depolama kapasitesini tam olarak en verimli şekilde kullandığımızdan emin olmak için yapabileceğimiz ufak püf nokta var. Biz de yeni yıla yeni kararlarla girerek telefonunun depolama alanını temizlemek isteyen Habertürk okuyucuları için bir kaç ufak ipucu derledik. İşte iPhone kapasitesini en verimli şekilde kullanmanın olmazsa olmazları...

EN ÇOK NE YER KAPLIYOR? Her şeye başlamadan önce ilk olarak, telefonumuzda en fazla nelerin yer kapladığını öğrenmemiz gerekiyor. Nereden başlayacağımızı tam olarak öğrenmek için depolama alanımızı neyin tükettiğine bir göz atmalıyız.

İzleyeceğimiz yol... ‘Ayarlar’a içerisinde, ‘Genel’e dokunarak ‘iPhone Depolama Alanı'na gidin. iPhone'unuzda yer kaplayan dosya ve ortam türlerinin dökümünü görmek mümkün olacak. Telefon aşağıda gösterildiği gibi aygıtınızda kullanılmayan uygulamaları kaldırmak gibi yer açma konusunda da bazı önerilerde bulunabilir.

FOTOĞRAFLARIN KÜÇÜLEBİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Birçoğumuz anılarımızı yanımızda gezdirmekten, konusu açıldığında arkadaşlarımızla paylaşmaktan hoşlanırız ancak fotoğraflar, telefonumuzda yer kaplamak söz konusu olduğunda en büyük suçlular arasında yer alıyor. Fotoğraflardan yer kazanmak için ise, iPhone'un ayarlar menüsünde, orijinal sürümler yerine cihazınızın alanı azaldığında cihazınızın daha küçük fotoğraf dosyalarını yerel olarak kaydetmesini sağlayan bir seçenek var. Bu tam çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar bunun yerine iCloud'da saklanır ve gerektiğinde indirilebiliyor. Bu özelliğin açık olduğundan emin olmak için ‘Ayarlar’ı açarak başlayın. Ardından ‘Fotoğraflar'a ilerleyin ve ‘iPhone’da En İyi Saklama’ seçeneğinin yanında mavi bir onay işareti olduğundan emin olun. SÜREKLİ LİVE (CANLI) FOTOĞRAF ÇEKMEYİN Kullanıcıların farkında olmadan yaptığı alan kaplayıcı hatalardan bir tanesi de tüm fotoğrafları Live (Canlı) olarak kaydetmek. Fotoğrafların hareket edebilir, Instagram gibi uygulamalarda Boomerang’a dönüştürülebilir olarak saklanmasına olanak sağlayan bu yöntem aynı zamanda fotoğrafların normalden çok daha büyük dosya boyutu ile kaydedilmesine de sebep olur.

CİHAZDA DEĞİL BULUTTA SAKLAYIN En başta da söz ettiğimiz gibi cihazlarda yer açmanın en iyi yolu, telefon içerisinde saklamanız gerekmeyen dosyaları kaldırmak. Ancak bu, fotoğraf arşivinizi küçültmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, bunları cihazınızda depolamak yerine ‘Google Fotoğraflar’ veya Dropbox gibi üçüncü taraf bir bulut depolama hizmetinde saklamak çözüm olabilir. Böylece eski anılardan ayrılmanıza gerek kalmadan çok fazla depolama alanı boşaltmanın hızlı bir yolunu bulmuş olacaksınız. Ancak, fotoğraf ve videolarınız silinmeden önce Google Fotoğraflar, Dropbox, Box veya OneDrive gibi başka bir hizmete yedeklenmezse kalıcı olarak silinir. ‘YALNIZCA CLOUD YETMEYEBİLİR’ Fotoğraflarınız iCloud'da zaten saklanıyorsa neden ayrı bir bulut hizmeti kullanmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, fotoğraflarınızı iPhone'unuzdan silmenin onları iCloud'dan da silmesidir, bu nedenle görüntüleri cihazınızdan silmeyi planlıyorsanız başka bir hizmet kullanmak gerekebilecektir.

ÖZEL USB DEPOLAMA Elbette gelişen teknoloji ile birlikte bulut depolaması çok daha yaygın olsa da fiziksel depolamaya da halen yönelebilirsiniz. Özel girişe sahip USB depolama cihazları ile fotoğraf ve videolarınızı fiziksel olarak da saklamanız, kolayca bilgisayara aktarmanız da mümkün.

KULLANILMAYAN UYGULAMALARI SİLİN İPhone'unuzu temizlemenin bir başka harika yolu, artık kullanmadığınız uygulamalardan kurtulmaktır. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, uzun süredir hangi uygulamaları kullanmadığınıza bir göz atın. İPhone'unuzun Ayarlar menüsünü açın, Genel'e dokunun ve iPhone Depolama Alanı'na gidin. Uygulamalarınızın bir listesini, her uygulamanın ne kadar yer kapladığını ve en son ne zaman kullandığınızı görürsünüz. Listede gezinin ve uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları silmeyi deneyin.

VERİLERİNİ KORUYABİLİRSİNİZ Bir uygulamayı tamamen silmek istemiyorsanız bunun yerine boşaltabilirsiniz. Ayarların aynı menüsündeki herhangi bir uygulamaya gelip ‘Uygulamayı Kaldır’a tıklarsanız, bu sayede içerisindeki verileri koruyarak yalnızca uygulamanın kapladığı yerden kurtulabilirsiniz. Kaldırmak, o uygulamayla ilişkili belgeleri ve verileri korumanıza olanak tanır, böylece istediğiniz zaman yeniden yükleyebilir ve kaldığınız yerden hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz. ESKİ MESAJLARI OTOMATİK OLARAK SİLİN Telefonunuzdan depolama alanını dolduran yalnızca fotoğraflar, videolar ve uygulamalar değildir. Eski metin mesajlarından kurtulmak da yardımcı olabilir. iPhone'unuzu, Ayarlar'ı açıp Mesajlar'ı seçip Mesaj Geçmişi'nin altındaki ‘Mesajları Tut’ seçeneğinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Oradan, iPhone'unuzun kısa mesajları 30 gün, bir yıl veya sonsuza kadar saklamasını isteyip istemediğinizi seçin. Elbette çoğumuz WhatsApp gibi uygulamalar kullanıyoruz. WhatApp’tan size gelen video, fotoğraf ve mesaj geçmişlerini temizleyerek de telefondaki saklama alanını boşaltabilirsiniz.