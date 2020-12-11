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Hafta sonu alkol yasağı var mı? Alkol satışı neden yasaklandı? Tekeller kapanacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında alkol satışı yasaklandı. Bakkal ve marketlerde alkol olmayacak. Tekeller ise kapanacak. Peki, alkol satışı neden yasaklandı? İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir genelge yayınlayarak merak edilenleri cevapladı.

Hafta sonu alkol yasağı var mı? Alkol satışı neden yasaklandı? Tekeller kapanacak mı?

Hafta sonu alkol yasağı var mı? Soruları dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından merak konusu oldu. İşte alkol yasağı ile ilgili alınan yeni karar

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAĞI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

ALKOL SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Bakanlık kaynakları, marketlere getirilen alkol yasağının sebebi olarak haksız rakabeti gösteriyor.

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