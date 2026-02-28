Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 Mart 2026: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 1 Mart 2026 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Mart 2026 Pazar günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları görece riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Güvenli liman özelliği nedeniyle altına talep arttı. Altının ons fiyatı şu sıralarda 5 bin 280 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Mart 2026 Pazar canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Altın fiyatları 1 Mart Pazar günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Artan jeopolitik tansiyonla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi azalırken, güvenli liman varlıklara olan talep arttı. Bu sebeple en çok tercih edilen yatırım aracı olan sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Altının ons fiyatı, 5 bin 280 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altından destek alan gram altın da 7 bin 400 lirayı geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.434,92

        Satış: 7.435,91

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.277,44

        Satış: 5.280,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.895,87

        Satış: 12.157,71

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.583,49

        Satış: 48.482,13

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 50.578,00

        Satış: 52.077,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.717,39

        Satış: 24.315,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 47.583,49

        Satış: 48.482,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 51.674,81

        Satış: 53.100,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.267,49

        Satış: 5.685,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.078,92

        Satış: 7.559,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 126.056,00

        Satış: 130.093,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
