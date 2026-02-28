Altın fiyatları 1 Mart Pazar günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Artan jeopolitik tansiyonla birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi azalırken, güvenli liman varlıklara olan talep arttı. Bu sebeple en çok tercih edilen yatırım aracı olan sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Altının ons fiyatı, 5 bin 280 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altından destek alan gram altın da 7 bin 400 lirayı geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Mart 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…