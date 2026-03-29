Hafta sonu altın fiyatları 29 Mart 2026: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Hafta sonu altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediyor. Enerji kaynaklı enflasyon artışının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) daha şahin para politikalar uygulayacağına yol açacağı yönündeki endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altının onsu haftayı yatay seyirle 4 bin 494 dolardan tamamlarken, gram altın 6 bin 500 liranın altında kapattı. Peki, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Mart 2026 Pazar günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal haftayı yatay seyirle kapattı. Altının ons fiyatı 4 bin 494 dolar, gram altın ise 6 bin 418 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.417,41
Satış: 6.418,21
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.491,71
Satış: 4.496,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.267,85
Satış: 10.493,77
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.071,41
Satış: 41.846,72
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.188,00
Satış: 44.864,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.471,53
Satış: 20.987,54
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.071,41
Satış: 41.846,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.912,42
Satış: 45.148,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.630,82
Satış: 4.850,52
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.044,33
Satış: 6.338,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.302,00
Satış: 113.833,00