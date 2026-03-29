        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 29 MART 2026: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı

        Hafta sonu altın fiyatları 29 Mart 2026: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediyor. Enerji kaynaklı enflasyon artışının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) daha şahin para politikalar uygulayacağına yol açacağı yönündeki endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altının onsu haftayı yatay seyirle 4 bin 494 dolardan tamamlarken, gram altın 6 bin 500 liranın altında kapattı. Peki, 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 29.03.2026 - 08:07 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları 29 Mart 2026 Pazar günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde 14 ve 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal haftayı yatay seyirle kapattı. Altının ons fiyatı 4 bin 494 dolar, gram altın ise 6 bin 418 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 29 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.417,41

        Satış: 6.418,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.491,71

        Satış: 4.496,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.267,85

        Satış: 10.493,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.188,00

        Satış: 44.864,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.471,53

        Satış: 20.987,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.912,42

        Satış: 45.148,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.630,82

        Satış: 4.850,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.044,33

        Satış: 6.338,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.302,00

        Satış: 113.833,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
