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Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

Televizyon seyircileri 17 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu merak ediyor. Dizi severler bu akşam televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. 17 Nisan Pazar TV yayın akışında; Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı dizileri ve Survivor yarışması yer alıyor. İşte, 17 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

  • 01
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    Günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar tarafından 17 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başladı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 17 Nisan Pazar akşamı; Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 17 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Çöpçüler Kralı

    21:45 Banker Bilo

    23:30 Aziz

    02:30 Baba

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Arka Sokaklar

    15:30 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Camdaki Kız

    02:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    04:45 5N1K

    05:30 Yabancı Damat
  • 04
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    08:45 Çizgi Film Kuşağı

    09:15  Bir Demet Tiyatro

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Kaderimin Oyunu

    16:45 Pelin'in Mutfağı

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

    02:00 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:00 Söz

    05:30 İki Aile
  • 05
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kadının Eseri

    12:30 Aşk Mantık İntikam

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:30 Deli Deli Küpeli

    22:45 Küçük Yalanlar

    02:30 Son Yaz
  • 06
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 İkiz Patiler

    12:00 Dizi TV

    12:50 Hakim

    15:50 Yalnız Kurt

    19:00 atv Ana Haber

    19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Adı Sevgi

    00:30 Hakim

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    05:25 Hz.Ömer
  • 07
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 Kalk Gidelim

    08:55 Kara Tahta

    11:50 Enine Boyunu

    13:00 Bir İyilik Hikayesi

    13:10 Kasaba Doktoru

    16:15 Ramazan Günlüğü

    17:00 TRT 1 Ana Haber

    17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:05 Teşkilat

    00:15 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    01:30 Kasaba Doktoru

    02:55 Sahur Bereketi

    04:55  Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
  • 08
    Hafta sonu TV yayın akışı 17 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında hangi diziler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:00 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 10 Yaş Genç

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

    04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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