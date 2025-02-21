2. ŞEYTANIN AVUKATI (1997)

Haklı ya da haksız gözetmeksizin kazandığı davalarla dikkat çeken Kevın Lomax (Keanu Reeves) kendisine gelen büyük teklifi reddedemez ve Florida'dan New York'a taşınır. Yeni şirketinin patronu ise, John Milton (Al Pacino) adında çok zengin ve hırslı bir adamdır. Başlangıçta her şey güzel görünmektedir, davalar kazanılmaktadır, ama Kevin'in özel hayatı yavaş yavaş kararmaya, eşi Mary Ann (Charlize Theron) ile arası bozulmaya başlar. Bütün bunlarda John Milton'ın kelimelerle açıklanamayan bir etkisi vardır.

IMDB PUANI: 7.5/10